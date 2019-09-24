Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6923
  • 6,2648
  • 278.07
  • 101820
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Real Madrid'in sol beki Ferland Mendy, sakatlığı sebebiyle 2-3 hafta forma giyemeyecek

Real Madrid'in sol beki Ferland Mendy, sakatlığı sebebiyle 2-3 hafta forma giyemeyecek

Real Madrid'in sol beki Ferland Mendy, sakatlığı sebebiyle 2-3 hafta forma giyemeyecek

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) kulübü Real Madrid, Fransız sol bek Ferland Mendy'nin sakatlandığını duyurdu.

Real Madrid Kulübü, yapılan kontroller sonucu Mendy'nin sol bacak kasından sakatlık yaşadığını açıkladı.     

İspanya basınında 24 yaşındaki futbolcunun 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı öne sürüldü.     

Eflatun-beyazlı ekip, Brezilyalı Marcelo'nun ardından Mendy'nin de sakatlanmasıyla La Liga'da yarın Osasuna ve 28 Eylül'de Atletico Madrid ile oynanacak derbi öncesi iki sol bekinden de yoksun kalmış oldu.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Ünlü çift aşka geldi! Mesajları sosyal medyayı salladı
Boşanma sonrası ilk görüntü
Demet Özdemir'in fotoğrafına Serenay Sarıkaya'dan yorum!
Demet Akalın o vasiyeti duyunca gözyaşlarını tutamadı
'Öyle bir kardeşim yok' demişti... Gerçek ortaya çıktı!
<p>Türk Sanat Müziğinin ‘batmayan güneşi’ olarak bilinen Zeki Müren, Emir Sultan Mezarlığı’ndaki kab

Zeki Müren, Ölümünün 23. Yılında Mezarı Başında Anıldı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Bu köyün eşi benzeri yok

Teröristleri korku sardı! Mevzileri betonla destekliyorlar