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Real Madrid'in efsanesi 'Galatasaray çok kötü bir takım' dedi!

Real Madrid'in efsanesi 'Galatasaray çok kötü bir takım' dedi!

Real Madrid'in efsanelerinden Valdano, Galatasaray'ı "çok kötü bir takım" olarak değerlendirdi.

Real Madrid'in temsilcimiz Galatasaray'ı 6-0 yenerek Şampiyonlar Ligi tarihinde flaş bir galibiyet elde etmesinin ardından Madrid temsilcisine övgülerin ardı arkası kesilmiyor.

Real Madrid'in Zidane ile nihayet gerçek kimliğine ulaşma sinyalleri verdiği görüşünde birleşen İspanyol basını, Galatasaray'a üç gol atan 18 yaşındaki Rodrygo'yu da kahraman ilan etti.

Real Madrid'in Galatasaray'ı 6-0 yendiği maçı değerlendiren Real Madrid'in efsane isimlerinden Jorge Valdano, "Galatasaray çok kötü bir takım" dedi.

Maçı analiz eden Valdano, "Galatasaray maçında bir yıldız doğdu; Rodrygo! Şampiyonlar Ligi seviyesinde bu şekilde etkileyici bir performans sergilemesi muazzamdı. Rodrygo, doğal bir yetenek ancak bu yeteneğini geliştirmesi gerekiyor" dedi.

Real Madrid'e karşı koyacak bir takım sahada olmadığını ifade eden Valdano, "Real Madrid sahaya çıktı ve ne yapması gerekiyorsa onu yaptı, karşısında bir direnç görmedi, baskı yemedi ve oyunu istediği gibi yönetti. Galatasaray çok kötü bir takım görüntüsündeydi. Real Madrid için Galatasaray maçı iyi bir test olmayabilir ancak yine de takımda önemli kıpırdanmalar vardı" şeklinde konuştu.

Galatasaray karşısında aldıkları galibiyeti değerlendiren Real Madrid'in Alman yıldızı Toni Kroos ise, "Bu sene bazı iyi maçlarımız vardı, Galatasaray maçı da onlardan biriydi. 15 dakikada 3 gol bulmak güzeldi. Rodrygo henüz 18 yaşında ama çok iyi oynuyor. Rodrygo bu kalitesiyle 15 sene daha burada kalabilir, buna eminim" ifadelerini kullandı.


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