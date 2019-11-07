Real Madrid'in 6. golünden sonra GSTV muhabiri: 5'e razıydık

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında İspanya ekibi Real Madrid'e deplasmanda 6-0 mağlup oldu ve son 16 turu şansını yitirdi. Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e 6-0 mağlup olan sarı kırmızılılarda taraftarlar büyük şok yaşadı. Ancak bu şoku yaşayanlar sadece taraftarlar değildi, Galatasaray TV'de de maç sırasında ilginç anlar yaşandı.

İspanyol devi, 6. golü atarken, kulübün resmi yayın organı Galatasaray TV'de maçı canlı aktaran spiker, "5'e razıydık" dedi. Spikerin bu sözleri sosyal medyada gündem oldu.

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