Real Madrid'in 5 maçlık galibiyet serisine Elche freni

La Liga'da Real Madrid, Elche ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. İspanyol devi ligde beş maç sonra puan kaybetti.

La Liga'nın 16. haftasında Real Madrid, Elche'ye konuk oldu.

20. dakikada Luka Modric'in golüyle deplasmanda 1-0 öne geçen eflatun beyazlılar ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda Elche, 52. dakikada Fidel Chaves'in penaltı golüyle skoru 1-1'e getirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve taraflar sahadan birer puanla ayrıldı. Böylece Real Madrid'in La Liga'daki beş maçlık galibiyet serisi sona erdi. Elche ise ligdeki yedinci beraberliğini aldı.

Bu sonucun ardından Real Madrid 33 puana yükselerek ikinci sırada kaldı. Atletico Madrid iki maç eksiğine rağmen topladığı 35 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Puanını 16'ya yükselten Elche ise 16. sırada bulunuyor.