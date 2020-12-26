Real Madrid'e Rodrygo'dan kötü haber

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Granada'yı 2-0 yendikleri La Liga maçının 35. dakikasında sakatlanarak sahayı terk etmek zorunda kalan Rodrygo'nun, sağ biseps femoris kasında zorlanma tespit edildi.
19 yaşındaki Brezilyalı milli futbolcunun sahalara dönüş tarihine ilişkin bilgi verilmedi. Fakat İspanyol basını, bu tip sakatlıkların iyileşme sürecinin 3 ayı bulabildiğini hatırlattı.
“Vida, finansal açıdan gelir getireceği için Beşiktaş onu satmak istedi. Bu baskı yüzünden haziran ayından beri düşüş yaşayan Vida'nın kalitesi yeniden ortaya çıkmaya başladı.”
Devre arasında kadrosun güçlendirmek isteyen Galatasaray'da Henry Onyekuru'nun da menajerliğini yapan William D'Avila'dan sürpriz bir öneri geldi: Anderson Niangbo.
Medipol Başakşehir karşılaşması öncesi zor günler geçiren ve eleştirilerin odağında yer alan Fenerbahçeli futbolcuları, zorlu maça motive etmek için imdada WhatsApp uygulaması ve solunum cihazına bağlı yaşayan 60 yaşındaki bir taraftar yetişti.
2006-2008 yılları arası Fenerbahçe'yi çalıştıran futbolun efsane ismi Brezilyalı Zico, hocalığını yaptı Alex de Souza ile ilgili bir anısını paylaştı.
Çarşamba günü eşinin koronavirüs testinin pozitif çıkması sebebiyle, her ne kadar iki testi de negatif çıkmasına rağmen antrenmanlara çıkarılmayan ve Trabzonspor maçı için Trabzon'a götürülmeyen Mbaye Diagne'nin alışverişe çıkması taraftarın tepkisini çekti.
Beşiktaş'ın Kamerunlu yıdlzı Aboubakar, vefat eden annesinin cenazesi için Kamerun'a gidecek. Yıldız futbolcu, Beşiktaş-Sivasspor maçında forma giyemeyecek.