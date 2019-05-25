Real Madrid'den sürpriz golcü hamlesi: Luuk de Jong

İspanya basınında yer alan habere göre; Real Madrid, PSV Eindhoven'ın 28 yaşındaki golcüsü Luuk de Jong ile ilgileniyor.

Haberde; Eintracht Frankfurt'un Luka Jovic için 70 milyon euro bonservis ücretinde diretmemesi sebebiyle Real Madrid'in alternatif isimlere yöneldiği belirtildi.

PSV Eindhoven'da bu sezon 43 maça çıkan Luuk de Jong, 32 gol attı ve 10 asist yaptı.

Real Madrid'in ayrıca Torino'dan Andrea Belotti, Milan'dan Krzysztof Piatek ve Atalanta'dan Duvan Zapata gibi isimleri de gündemine aldığı kaydedildi.