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aksam.com.tr
  • 20 Mart 2020 Cuma 11:01
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  • 20 Mart 2020 Cuma 11:02

Real Madrid'den sonra Galatasaray

Real Madrid'den sonra Galatasaray

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Galatasaray, Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük ligindeki takımlar arasında en az gol yiyen ekiplerden biri konumunda. Cimbom sıralamada Real Madrid'in ardından ikinci durumda.

Ligin ikinci yarısında fırtına estiren Galatasaray savunması yüksek performansı ile alkış aldı. Luyindama'nın sakatlığının ardından Fatih Terim, takımın jokeri Ryan Donk ile yoluna devam etme kararı alırken bu seçim olumlu sonuç verdi.

Marcao ile iyi bir ikili oluşturan Ryan Donk, değme stoperlere taş çıkarttı. Ayrıca sağ ve sol bekte Saracchi ve Mariano ikilisi, orta sahada da Michael Seri ile Mario Lemina da takım savunmasına büyük katkı yaptı. İlk 16 haftada kalesinde 15 gol gören sarı-kırmızılı takım, oynanan son 10 karşılaşmada sadece 5 gol yedi.

FERNANDO MUSLERA BAŞROLDE

Tabi savunma oyuncuları kadar Muslera'nın müthiş performansını da es geçmemek gerekiyor. Oyuncularının etkili performansı ile defansta duvar ören Galatasaray bu sezon ligde oynadığı 26 maçta 20 gol yedi ve Süper Lig'in en az gol yiyen takımı oldu. Ayrıca Avrupa takımları içerisinde de gol yememe konusunda zirvede yer aldı.

Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük ligindeki takımların liglerinde oynadıkları maçlar göz önüne alındığında Galatasaray, en az gol yiyen ikinci takım olmayı başardı.

R.MADRİD 19, G.SARAY 20 GOL YEDİ

İspanya Ligi'nde oynadığı 27 maçta kalesinde 19 gol gören Real Madrid bu alanda zirvede yer aldı. Galatasaray ise 20 golle ikinci... En yakın rakibine 25 puanlık fark atan Liverpool ise kalesinde 21 gol gördü. Fransa'da başarılı bir sezon geçiren Reims de kalesinde 21 gol gördü. İtalya'da zirveyi zorlayan Lazio ise kalesinde 23 gol gördü ve bu alanda Avrupa'da en iyi 5. takım oldu.

(Takvim)

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