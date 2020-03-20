Real Madrid'den sonra Galatasaray

Ligin ikinci yarısında fırtına estiren Galatasaray savunması yüksek performansı ile alkış aldı. Luyindama'nın sakatlığının ardından Fatih Terim, takımın jokeri Ryan Donk ile yoluna devam etme kararı alırken bu seçim olumlu sonuç verdi.
Marcao ile iyi bir ikili oluşturan Ryan Donk, değme stoperlere taş çıkarttı. Ayrıca sağ ve sol bekte Saracchi ve Mariano ikilisi, orta sahada da Michael Seri ile Mario Lemina da takım savunmasına büyük katkı yaptı. İlk 16 haftada kalesinde 15 gol gören sarı-kırmızılı takım, oynanan son 10 karşılaşmada sadece 5 gol yedi.
FERNANDO MUSLERA BAŞROLDE
Tabi savunma oyuncuları kadar Muslera'nın müthiş performansını da es geçmemek gerekiyor. Oyuncularının etkili performansı ile defansta duvar ören Galatasaray bu sezon ligde oynadığı 26 maçta 20 gol yedi ve Süper Lig'in en az gol yiyen takımı oldu. Ayrıca Avrupa takımları içerisinde de gol yememe konusunda zirvede yer aldı.
Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük ligindeki takımların liglerinde oynadıkları maçlar göz önüne alındığında Galatasaray, en az gol yiyen ikinci takım olmayı başardı.
R.MADRİD 19, G.SARAY 20 GOL YEDİ
İspanya Ligi'nde oynadığı 27 maçta kalesinde 19 gol gören Real Madrid bu alanda zirvede yer aldı. Galatasaray ise 20 golle ikinci... En yakın rakibine 25 puanlık fark atan Liverpool ise kalesinde 21 gol gördü. Fransa'da başarılı bir sezon geçiren Reims de kalesinde 21 gol gördü. İtalya'da zirveyi zorlayan Lazio ise kalesinde 23 gol gördü ve bu alanda Avrupa'da en iyi 5. takım oldu.
(Takvim)
‘Ligi bilen' hoca arayan Sarı-Lacivertliler'den herkesi ters köşeye yatıracak bir hamle geldi. Buna göre yönetim ‘İspanyolca bilen Türk antrenör' arayışlarına başladı! İddiaya göre bu girişimin nedeni, Fenerbahçe'nin yeni sezon için İspanyol bir teknik adamla anlaşmış olması. İşte İspanya'dan gelebilecek muhtemel hoca adayları...
Galatasaray kulübü, Sivasspor'da forma giyen ve sezon sonu sözleşmeleri sona erecek olan Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç ile ön protokol imzalandı.
Beşiktaş'ta sezon sonuna doğru yapılması planlanan transfer operasyonu erkene çekilirken, Sergen Yalçın ve yardımcıları eve kapanıp, gündemdeki tüm oyuncuların maçlarını tek tek izleyecek.
Fenerbahçe yeni sezon transferleri için girişimlere şimdiden başladı. Forvet takviyesi de yapmak isteyen Sarı-Lacivertli yönetime Artem Dzyuba önerildi. Golcü futbolcunun Zenit ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.
Galatasaray ocak ayı transfer döneminde Monaco'dan 6 aylığına kadrosuna kattığı Henry Onyekuru'yu gelecek sezon da kiralamak istiyor. Teknik direktör Fatih Terim, gelecek sezonun transferleri için önceliği Nijeryalı yıldıza verdi.
Çin'den ayrılmak isteyen Anderson Talisca, eski takıma Beşiktaş'a dönmeye dünden razı. Brezilyalı yıldız, menajeri aracılığıyla Siyah-Beyazlı yönetime mesaj göndererek yıllık ücretinde indirime gitmeye hazır olduğunu belirtti.
Son Devler Ligi şampiyonu Liverpool, Uğurcan Çakır'ı yakından takip ediyor. Kırmızılar'a yakın kaynaklar da Ada devinin, 23 yaşındaki kaleciyi transfer etmekte ısrarcı olduğunu belirtiyor.