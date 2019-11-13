Real Madrid'den Mbappe için rekor teklif

Le Parisien'in haberine göre İspanyol ekibi, Fransız yıldız için 400 milyon Euro civarında bir transfer ücretini şimdiden hazırlamaya başladı bile.

Eflatun-beyazlılar, PSG'nin kapısından girdiği 2017 yılından bu yana kadrosuna katmak için çabaladığı Mbappe'yi rekor bir bedelle Real Madrid'e getirecek gibi görünüyor.

Bu transfer hamlesinin karşılığında Paris Saint-Germain'in de Real Madrid'den Vinicius Junior'u isteyebileceği İspanyol medyasında sıklıkla konuşuluyor.

(Beinsports)