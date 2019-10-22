'Real Madrid'den korkmuyoruz'

AKŞAM

G.SARAY’IN Rumen golcüsü Andone, Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi’nde oynayacağı grup maçı öncesinde İspanyol gazetesi AS’a açıklamalarda bulundu: “İspanya’da İngiltere’de, güzel stadyumlarda, geniş mekanlarda oynadım. G.Saray’da ise 4 maç oynadım böyle bir şey görmedim. Türkiye’de insanlar futbol için yaşıyor ve futbol için ölüyor. G.Saray, Türkiye’de Real Madrid ya da Barcelona gibi. Real Madrid Ronaldo ayrıldıktan sonra etkinliğini kaybettiler. Onlardan korkmuyoruz. Onlara saygı duyuyorum ama Real Madrid’i yenebileceğimize ve en azından berabere kalacağımıza inanıyoruz” dedi.

FALCAO İLE REKABETİMİZ YOK

ANDONE: “ Falcao ile aramızda rekabet yok, biz partneriz. İyi bir arkadaşlığımız var. Radamel kadar yüksek seviyeye çıkıp bir insanın bu kadar mütevazi olması çok zordur. Ondan bir şeyler öğrenerek daha da gelişmek istiyorum. Onun yanımda olması bana yardım edecek.”

ANDONE, FALCAO’YU UNUTTURDU

RUMEN basını Andone ile ilgili haberler yapmaya devam ediyor. Rumen golcünün, İspanyollar’ı korkuttu. Deportivo ve diğer altı takımda yerini bulamadı, ancak Türkiye’deki futbol ona yakıştı. Şimdi Real Madrid’e karşı oynayacak. Cuma günü attığı 2 gol onu üst seviyeye taşıdı ve moral oldu. Falcao’yu çoktan unutturdu.