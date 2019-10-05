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Real Madrid'den gol şov

Real Madrid'den gol şov

İspanya La Liga'da 8. hafta karşılaşmasında Real Madrid, Granada'yı konuk etti.

Santiago Bernabeu'da oynanan mücadele, Real Madrid'in 4-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Real Madrid'e galbiiyeti getiren golleri, 2. dakikada Karim Benzema, 45+1. dakikada Eden Hazard, 61. dakikada Luka Modric ve 90+2. dakikada James Rodriguez kaydetti. Granada'nın gollerini ise 69. dakikada penaltıdan Darwin Machis ve 78. dakikada Domingos Duarte attı.

Granada kadrosuna yer alan İsmail Köybaşı, karşılaşmada oyuna giremedi.

Ligde geçtiğimiz hafta Atletico Madrid'le 0-0 berabere kalan Real Madrid, bu galibiyetin ardından puanını 18' yükseltti. Ligin flaş ekiplerinden Granada ise 14 puanda kaldı.

Real Madrid, İspanya La Liga'nın 9. haftasında Real Mallorca'ya konuk olacak. Granada ise Osasuna'yı ağırlayacak.

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