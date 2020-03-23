Real Madrid'de koronavirüs kabusu sürüyor...

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs spor dünyasını da olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bu bağlamda Real Madrid’in eski başkanlarından Fernando Martin Alvarez’in korona virüse yakalandığı belirtildi. İspanyol basınında yer alan haberlere göre 2006 yılının Şubat ve Nisan ayları arasında Madrid ekibinin başkanlığını yapan Martin’in testleri pozitif çıktı. 72 yaşındaki iş insanının tedavisinin Puerta de Hierro Hastanesi’nde sürdüğü ifade edildi.
Geçtiğimiz günlerde eflatun-beyazlıların bir diğer eski başkanı 76 yaşındaki Lorenzo Sanz, korona virüs sebebiyle hayatını kaybetmişti.
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Ünal Karaman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında yapılan "evde kal" çağrısına videolu mesajla destek verdi.
UEFA, koronavirüs salgını nedeniyle Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi final karşılaşmalarını süresiz erteledi.
10 Mart'ta koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklayan Olympiakos'un sahibi Evangelos Marinakis, 13 günün ardından sağlığına kavuştuğunu açıkladı.
Real Madrid'in eski başkanlarından Fernando Martin Alvarez'in korona virüse yakalandığı açıklandı.
Hollanda ekibi NEC Nijmegen'den sarı-lacivertli ekibe transfer olan Ferdi Kadıoğlu'nun ücretinin ödenmediği ortaya çıktı. Hollanda temsilcisinin başkanı Wilco van Schaik, De Gelderlander'a yaptığı açıklamada, sarı-lacivertli ekibin 750 bin Euro'yu ödemediğini ifade etti. İşte detaylar...
Sezon başında İngiliz devi Arsenal'den kiralanan Mısırlı futbolcu Mohamed Elneny ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. İngiliz basını, Arsenal'in siyah-beyazlı takımın vazgeçilmezleri arasında yer alan 27 yaşındaki futbolcuyu kadroda düşünmediğini yazdı.
Galatasaray'da 2. Başkan Abdurrahim Albayrak ve eşinin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından alarma geçildi. Albayrak'ın aynı zamanda yakın arkadaşı da olan Sarı Kırmızılılar'ın teknik direktörü Fatih Terim de tedbir amaçlı olarak test yaptırdı. Sonucu bekleniyor...