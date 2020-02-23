Real Madrid'de Hazard şoku! Çatlak var...

Real Madrid'in Belçikalı futbolcusu Eden Hazard'ın sağ bacak kaval kemiğinde çatlak tespit edildiği bildirildi.
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 25. haftasında deplasmanda Levante'ye 1-0 yenilen Real Madrid'de maçın 66. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Hazard'dan kötü haber geldi.
Bu sabah doktor kontrolünden geçen Hazard'ın sağ bacak kaval kemiğinde çatlak tespit edildiği, Real Madrid Kulübü tarafından resmi olarak açıklandı.
Real Madrid Kulübü, bu zamana kadarki tüm sakatlık haberlerinde olduğu gibi Hazard'ın iyileşme süreciyle ilgili bilgi vermedi.
Real Madrid'deki ilk sezonunda şansızlıklar yaşayan Hazard, 82 gün süren sakatlığının ardından geçen haftaki Celta Vigo maçında sahalara dönmüştü.
İspanyol basını, sadece iki maç sonra yine sakatlanan Hazard'ın iyileşmesinin 2 ila 3 ay alacağını, yıldız futbolcunun sezonu kapatma olasılığının da bulunduğunu belirtiyor.
Sezonun en önemli sayılabilecek maçlarını önümüzdeki hafta oynayacak Real Madrid, ilk olarak 26 Şubat'ta Şampiyonlar Ligi son 16 ilk maçında sahasında Manchester City ile karşılaşacak. La Liga'daki zirve yarışında ise Real Madrid, kendisinden iki puan önde lider olan Barcelona'yı 1 Mart'ta Santiago Bernabeu Stadı'na ağırlayacak.
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