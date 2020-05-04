Real Madrid ve Inter, Pogba için transfer savaşında

Fransız yıldızın Ada temsilcisinde mutlu olmadığı ve ilk fırsatta takımdan ayrılmak istediği biliniyor.
Uzun bir süredir Pogba'nın durumunu yakından takip eden İspanyol devi Real Madrid'de tecrübeli teknik adam Zinedine Zidane, vatandaşını kadrosunda görmeyi çok istiyor.
İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'un haberine göre ise mevcut orta saha rotasyonundan memnun olmayan Inter Teknik Direktörü Antonio Conte, Juventus'ta da beraber çalıştığı ve iyi ilişkilerini sürdürdüğü Fransız oyuncuyu mavi-siyahlı renklere bağlamanın hesaplarını yapmaya başladı.
Milano ekibi, söz konusu transfer için gereken bütçeyi Mauro Icardi, Ivan Perisic, Matias Vecino ve Lautaro Martinez'in satışlarından elde edeceği gelirle finanse etmeyi planlıyor.
(beIN SPORTS)
Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius, Siyah-Beyazlılarla olan sözleşmesini tek taraflı feshetti.
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmesi yaşanıyor. Radamel Falcao'ya yedek olması için Brighton'dan 700 bin Euro karşılığında kiraladığı Florin Andone ile Sarı-Kırmızılıların yolları ayrılıyor.
Başakşehir, tecrübeli kaleci Volkan Babacan için Beşiktaş'tan bonservis bedeli istemeyecek. Sözleşmesi 2021 yılında bitecek olan 31 yaşındaki file bekçisi, 2+1 yıllık anlaşma karşılığında sezon başına 650 bin Euro para alacak.
Arap kulüpleri, Trabzonsporlu yıldızlar Anthony Nwakaeme ve Caleb Ekuban'ın peşine düştü. İki oyuncuya toplam 28 milyon euro teklif gelmesi bekleniyor...
Fenerbahçe'nin 12 milyon Euro karşılığında Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımına sattığı Josef de Souza, menajerler aracılığıyla Trabzonspor'a önerildi. 31 yaşındaki Brezilyalı ön libero, sezon başında Galatasaray'la görüşmüş ancak anlaşma sağlanamamıştı. Al Ahli, yüksek maliyeti sebebiyle Josef de Souza'yı göndermek istiyor.
Beşiktaş'ın eski oyuncularından Hugo Almeida, ülkesinde verdiği röportajda Real Madrid'e transferinin gerçekleşmemesi sonrası Beşiktaş'a gittiğini açıklarken Fikret Orman'a ilişkin de sert ifadeler kullandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir: “Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile yarın 15.00'te bir toplantımız var. Kendisinin görüşünü alacağız, Bilim Kurulu'nun görüşünü alacağız, yol haritası belirleyeceğiz.”