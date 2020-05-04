Real Madrid ve Inter, Pogba için transfer savaşında

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Paul Pogba, transfer döneminin en çok konuşulacak isimlerinden biri olmaya şimdiden aday.

Fransız yıldızın Ada temsilcisinde mutlu olmadığı ve ilk fırsatta takımdan ayrılmak istediği biliniyor.

Uzun bir süredir Pogba'nın durumunu yakından takip eden İspanyol devi Real Madrid'de tecrübeli teknik adam Zinedine Zidane, vatandaşını kadrosunda görmeyi çok istiyor.

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'un haberine göre ise mevcut orta saha rotasyonundan memnun olmayan Inter Teknik Direktörü Antonio Conte, Juventus'ta da beraber çalıştığı ve iyi ilişkilerini sürdürdüğü Fransız oyuncuyu mavi-siyahlı renklere bağlamanın hesaplarını yapmaya başladı.

Milano ekibi, söz konusu transfer için gereken bütçeyi Mauro Icardi, Ivan Perisic, Matias Vecino ve Lautaro Martinez'in satışlarından elde edeceği gelirle finanse etmeyi planlıyor.

(beIN SPORTS)