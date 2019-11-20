Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7181
  • 6,3316
  • 270.123
  • 107641
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Real Madrid ve Barcelona, milli futbolcumuz Ahmed Kutucu'yu takibe aldı

Real Madrid ve Barcelona, milli futbolcumuz Ahmed Kutucu'yu takibe aldı

Real Madrid ve Barcelona, milli futbolcumuz Ahmed Kutucu'yu takibe aldı

La Liga’nın iki devi Real Madrid ve Barcelona, milli futbolcumuz Ahmed Kutucu’yu takibe aldı.

Futbol hayatını Schalke 04'te sürdüren ve ay-yıldızlı formayı seçtiği için Alman Futbol Federasyonu'nun 'Bu tercihi kariyerini ve geleceğini olumsuz etkileyebilir' tehdidi savurduğu Ahmed Kutucu'nun önü açık.

19 yaşındaki forveti, İspanyolların iki dev ekibi Real Madrid ve Barcelona takibe aldı. Schalke 04 de sözleşmesi 2022'de bitecek olan genç yıldızından yüksek bir bonservis kazanma ihtimalinin mutluluğunu yaşıyor.

(Sabah)


İrem Derici ailesine sığındı!
O da kendi markasını oluşturacak
Heyecanlandıran paylaşım! 'Hazırsak başlayalım'
'Şerefsizlik bu kadar kolay mı?'
Hercai ekibinin zor anları! 6 saat yağmurda kaldılar
<p>Makuhari Messe´de düzenlenen DSEI Japan Fuarı, 3 gün boyunca 50´den fazla ülkeden üst düzey konuğ

Türk Zırhlısı Yörük, ´Samuray´ Olmaya Talip

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

'Eller Mağarası' Cueva De Las Manos, Görenleri Hayrete Düşürüyor

Hakkari'deki PKK operasyonunda patlayıcı düzenekleri ve mühimmat bulundu