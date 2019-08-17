Real Madrid üç puanla başladı

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Sivasspor-Beşiktaş CANLI Sivasspor-Beşiktaş CANLI Beşiktaş, Süper Toto Süper Lig'in ilk hafta maçında deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya geliyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri... Mücadele golsüz beraberlikle devam ediyor.

Galatasaray'da şok istifa Galatasaray'da şok istifa Galatasaray Antrenörü Hasan Şaş, görevinden istifa ettiğini açıkladı

Falcao şoku! Maç öncesi sakatlandı Falcao şoku! Maç öncesi sakatlandı Fransa Ligue 1'in ikinci haftasında Monaco'nun Metz ile deplasmanda oynayacağı maçın kadrosunda Radamel Falcao yer almadı.

Fenerbahçe'de bir devir sona erdi Fenerbahçe'de bir devir sona erdi Fenerbahçe'de geleceği merak konusu olan Volkan Demirel için karar verildi! Bir kaç gün önce gerçekleşen görüşmede, 37 yaşındaki kaleciye yola devam edilmeyeceği kararı tebliğ edildi. Konuyla ilgili olarak Fenerbahçe Kulübü'nden veda açıklaması yapılmadı.

Türk yıldız İtalya'yı karıştırdı! 'Bu kadar deli olamazsınız' Türk yıldız İtalya'yı karıştırdı! 'Bu kadar deli olamazsınız' Emre Can'ı satış listesine koydular haberini yapan İtalyan gazetesi Corriere dello Sport'a Juventus taraftarlarından büyük tepki geldi.

Türkiye'den başka takıma transfer olacaktı ama annesi engel oldu Türkiye'den başka takıma transfer olacaktı ama annesi engel oldu Başakşehir'le prensipte anlaşmaya varan Sturridge, Trabzonspor'un biraz daha fazla ücret teklif etmesi karşısında bordo mavili kulüple el sıkıştı.