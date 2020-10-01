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aksam.com.tr
  • 01 Ekim 2020 Perşembe 10:32
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Real Madrid, Real Valladolid'i tek golle geçti

Real Madrid, Real Valladolid'i tek golle geçti

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İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 4. haftasında Real Madrid sahasında oynadığı maçta Real Valladolid'i 1-0 yendi.

Real Madrid'in galibiyet golünü 65. dakikada Vinicius Junior attı.

Ligde bir maçı eksik olan Real Madrid, puanını 7'ye çıkarırken, Valladolid 2 puanda kaldı.

La Liga'da 4. haftada oynanan diğer maçlarda şu sonuçlar alındı: Huesca-Atletico Madrid: 0-0, Villarreal-Alaves: 3-1, Eibar-Elche: 0-1

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