Real Madrid, Nicolas Laprovittolayı kadrosuna kattı

Türk Hava Yolları Avrupa Ligi'nin en yüksek bütçeli takımlarından Real Madrid, kadrosuna önemli bir takviye yaptı.

Eflatun-beyazlılar, geçen sezonu Joventut Badolona formasıyla geçiren 29 yaşındaki Nicolas Laprovittola ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Joventut formasıyla 17,2 sayı, 6,4 asist ortalamaları tutturan Nicolas Laprovittola, İspanya Ligi'nin en değerli oyuncusu seçilmişti.

Jimmer Fredette Panathinaikos'ta

Uzun yıllardır Dörtlü Final hasreti çeken Panathinaikos ise önemli bir skoreri kadrosuna kattı.

Yoncalar, Birleşik Amerikalı yıldız Jimmer Fredette ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Uzun yıllar NBA'de forma giyen 30 yaşındaki oyuncu, geçen sezon Çin Ligi'nde Şangay Dongfang formasıyla 36 sayı, 5,3 asist ortalamaları yakalamıştı.

CSKA Moskova'da ayrılık

Son şampiyon CSKA Moskova Sergio Rodriguez ile yollarını ayırdı.

Rus ekibi, gelecek sezon için kontratında opsiyon bulunan İspanyol yıldızı serbest bıraktı.

Avrupa'nın en önemli skorerlerinden biri olan Rodriguez'e ülkesinden Malaga ve Valencia'nın talip olduğu öğrenildi.

Lucic'in sözleşmesi uzatıldı

Geçen sezon çeyrek finalin kıyısından dönen Bayern Münih önemli bir ismi kadroda tuttu.

Alman ekibi, Sırp forvet Vladimir Lucic'in sözleşmesini 3 yıl uzattı.

Lucic, geçen sezon Avrupa Ligi'nde 30 maçta 10 sayı, 3,8 ribaund ortalamalarıyla oynadı. (TRTSpor)