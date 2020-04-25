Real Madrid, Neymar'da kararlı

Dünya futbolunda bu yaz transfer bombasını Real Madrid patlatabilir. Fransız ekibi Paris Saint-Germain'de forma giyen Neymar'ın eski menajeri Wagner Ribeiro, Brezilyalı yıldızın bu yaz İspanyol devine transfer olabileceğini açıkladı.
Ribeiro, ESPN'e şunları söyledi:
"PEREZ, RÜYASINI GERÇEKLEŞTİRECEĞİNİ SÖYLEDİ"
"Geçen yaz birkaç kez Madrid'e gittim, başkan Florentino Perez'in Neymar'ı transfer etme hayali vardı. Mayıs ayında, bana bu rüyasını gerçekleştireceğini ve uğraştığını söyledi."
"164 MİLYON EUROYU ÖDEYEN ALIR"
"Geçen yaz Neymar'ın kesin bir bedeli yoktu. PSG, 500 milyon euro istediğinde, 500 milyon euro ödenmek zorundaydı çünkü daha uzun bir sözleşmesi vardı. Ancak bu sezon, FIFA tarafından koyulan kurallar doğrultusunda, onun için ödenen 222 milyon euronun belli bir yüzdesi karşılığında transfer olabiliyor. Bu da şu anda 164 milyon euro, bu bedeli ödeyen transferi yapabilir."
"NEYMAR İÇİN ARACI GÖNDERMİŞLERDİ"
"Neymar, Santos'tan Barcelona'ya gittiği dönemde de Madrid transferi yapmak için çok uğraştı. Hatta, Barcelona'ya kadar bile aracı gönderip onu ikna etmeye çalıştılar ve oyuncunun rızası dışında her şey tamamdı. Ancak Neymar, Barcelona'ya gitmek istedi ve transfer gerçekleşmedi."
Galatasaray'da 2011'den beri sarı-kırmızılı formayı terleten kaptan Selçuk İnan'ın sözleşmesi bu sezonun sonunda bitiyor. 2011 yılından beri Aslan'da bir çok kupa kazanan emektar oyuncunun son olarak yaptığı 'feda hamlesi' de hem yönetimi hem teknik heyeti mutlu etti. Teknik direktör Fatih Terim gelecek sezon Selçuk'u ekibine dahil etmek istiyor. Terim'in saha içi liderliği için düşündüğü isim ise Arda Turan...
Gelecek sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Gana basını, CSKA Sofya'da forma giyen sağ kanat Edwin Gyasi'nin Beşiktaş ile 2 yıllık ön sözleşme imzaladığını yazdı.
Arjantin kulübü Boca Juniors'tan ayrıldıktan sonra 4 sene futbola ara veren ve Banfield ile bu senenin başında sahalara geri dönen Arjantin asıllı İtalyan forvet Pablo Daniel Osvaldo, Galatasaray ile ilgili, Galatasaraylıları kızdıracak transfer itirafında bulundu.
Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Anthony Nwakaeme'nin ismi kısa süre önce Al-Hilal ile geçmeye başlamıştı. Arap basınında çıkan haberler bu iddiaları doğrularken, Al Hilal futbolcusu Salem Al-Dawsari'den herkesi şaşırtan bir itiraz geldi.
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Aytemiz Alanyasporlu Fabrice N'Sakala hakkında transfer açıklaması geldi.
Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, TRT Spor'un Instagram hesabının konuğu oldu.
Sezonun şampiyonluk adaylarından Trabzonspor, koronavirüs nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarını sıklaştırdı. Bordo-Mavililer, Galatasaray'ın da listesinde olan Serdar Gürler için Huesca ile görüştü. Trabzonspor yönetimi, teknik direktör Hüseyin Çimşir'in ‘mutlaka alalım' dediği 28 yaşındaki sağ kanat için İspanyol ekibiyle video konferans yöntemi ile pazarlık masasına oturdu. Serdar Gürler de bir kez daha Trabzonspor forması giymeye sıcak bakıyor.