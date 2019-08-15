Real Madrid, Neymar transferi için gerekli parayı buldu

El Mundo Deportivo'dan Francesc Aguilar'ın haberine göre; Real MadridBaşkanı Florentino Perez, Neymar'ın transferi için Santander Bank ile gerekli kredi işlemlerini tamamladı.

PSG'nin istediği 200 milyon euro bonservis işini kredi ile çözen Florentino Perez, transfer için PSG ile tekrar temasa geçti.

Brezilyalı süperstarın transferi için dünyaca ünlü menajerlerden Pini Zahavi ile birlikte çalışan Perez, Eden Hazard'ın ardından bu yaz ikinci büyük hamlesini yapmaya hazır hale geldi.

2017 yazında Barcelona'dan PSG'ye 222 milyon euro bonservis ücretiyle transfer olan Neymar, geçen sezon 28 resmi maçta Fransız devinin formasını giydi ve 23 gol atıp 13 asist yaptı.