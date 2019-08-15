Real Madrid, Neymar transferi için gerekli parayı buldu

PSG'nin istediği 200 milyon euro bonservis işini kredi ile çözen Florentino Perez, transfer için PSG ile tekrar temasa geçti.
Brezilyalı süperstarın transferi için dünyaca ünlü menajerlerden Pini Zahavi ile birlikte çalışan Perez, Eden Hazard'ın ardından bu yaz ikinci büyük hamlesini yapmaya hazır hale geldi.
2017 yazında Barcelona'dan PSG'ye 222 milyon euro bonservis ücretiyle transfer olan Neymar, geçen sezon 28 resmi maçta Fransız devinin formasını giydi ve 23 gol atıp 13 asist yaptı.
Yeni Malatyaspor, 3-1’in rövanşında kendi sahasında Partizan’ı 1-0 mağlup etti ve UEFA Avrupa Ligi’nden elendi.
Temsilcimiz Trabzonspor, 2-2’nin rövanşında kendi sahasında konuk ettiği Sparta Prag’ı 2-1 mağlup etti ve play-off turuna yükseldi
Galatasaray'ın bir numaralı transfer hedefi Falcao için menajer Ahmet Bulut'tan açıklama geldi.
Roma, milli oyuncu Cengiz Ünder'in sözleşmesinin 2023 yılına kadar uzatıldığını açıkladı
Galatasaray'ın görüşmelerine başlandığını borsaya bildirdiği Roma'lı futbolcu Steven Nzonzi bu akşam İstanbul'a geliyor.
Liverpool’un İsviçreli yıldızı Xherdan Shaqiri, Chelsea maçının ardından açıklamalarda bulundu. Bugüne kadar başta Galatasaray olmak üzere birçok takımla adı geçen yıldız oyuncu, “Galatasaray’dan hiçbir zaman teklif almadım” dedi.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Anadolu Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Özdemir, herkesin merakla beklediği yabancı sınırı konusunda kötü haberi verdi.