Real Madrid, maçlarını Di Stefano Stadyumu'nda oynayabilir

Koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa'da askıya alınan liglerin geri dönüş ihtimalleri üzerinde durulurken seyircili maçların bir süre ihtimal dahilinde olmadığı belirtiliyor.
Bu doğrultuda İspanyol devi Real Madrid de stadyumlarda seyirci gelirleri olmayacağı için farklı bir alternatif arama yoluna gitmiş durumda.
İnşaat sektörünün dönmesiyle Bernabeu bakıma girdi
İlk olarak Ok Diario tarafından duyurulan ve bugün de Marca'nın manşetine taşıdığı şekilde Real Madrid, maçlarını Alfredo Di Stefano Stadyumu'nda tamamlama yoluna gidebilir. Bu stadyum, Real Madrid'in rezerv takımı Castilla'nın maçlarına ev sahipliği yapıyordu.
Real Madrid'in bu kararı almasındaki ana neden Santiago Bernabeu'nun bakıma girmiş olması. İspanya'da hükümet, inşaat sektörünün işe dönmesine izin verince Madrid ekibi de stadyumunun tadilatı için çalışmaları başlatmıştı.
VAR sistemi kurulacak
Castilla'nın maçlarını yaptığı Alfredo Di Stefano Stadyumu'nda oynamak için Real Madrid'in özel bir izin alması gerekecek.
6.000 kişilik stadyum, saha ölçüleri bakımından bir sorun teşkil etmese de ilk etapta teknolojik sistemlerin kurulmasını gerektirecek. VAR sistemlerinin sahaya adapte edilmesi gerekmekte.
(Fanatik)
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