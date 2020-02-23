Real Madrid ligde 16 maç aradan sonra mağlubiyeti tattı

La Liga'nın 25. hafta mücadelesinde Real Madrid, Levante deplasmanına konuk oldu.
Ciudad de Valencia'da oynanan karşılaşmayı Levante 1-0 kazanarak haftanın sürprizine imza atmayı başardı.
Karşılaşmada ilk yarı golsüz geçilirken 79. dakikada sahneye çıkan Morales, takımını öne geçirirken aynı zamanda 3 puanı getiren isim de oldu. Real Madrid bu mağlubiyetle en yakın takipçisi Barcelona'nın Eibar'ı 5-0 yenmesiyle liderlik koltuğunu kaptırdı. Ayrıca Real Madrid 16 maç sonra ligde yenilerek serisinin sona ermesine engel olamadı.
Bu sonuçla Real Madrid'in puanı 53'te kalırken Levante ise 32 puana yükseldi ve ilk 8'in içine girmeye bir adım daha yaklaştı.
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