Real Madrid kazandı, liderlik koltuğuna oturdu

Real Madrid'in gollerini Lucas Vazquez (Dk. 6) ve Marco Asensio (Dk. 53) attı.
Bu sonuçla puanını 36'ya çıkaran Real Madrid, maç fazlasıyla Atletico Madrid'in (3 maçı eksik) 1 puan önünde liderliğe yükseldi.
Real Madrid'in Belçikalı futbolcusu Eden Hazard, yaklaşık 1 ay süren sakatlıktan sonra sahalara dönerken, 74. dakikada Asensio'nun yerine oyuna girdi.
Bu arada Celta'da forma giyen Türk futbolculardan Okay Yokuşlu, maç boyunca yedek beklerken, hafif bir sakatlık sorunu yaşayan Emre Mor kadroda yer almadı.
Celta'nın yıldız futbolcusu Iago Aspas 51. dakikada sakatlanarak oyundan çıkarken, yerine Fran Beltran girdi.
Yeni teknik direktörü Eduardo Coudet ile iyi bir çıkış yakalayan ve ligde 6 hafta (5 galibiyet, 1 beraberlik) sonra yenilgi alan Celta, 23 puanda kaldı.
Yeni Malatyasporlu Youssouf, maçın bitiş düdüğüyle birlikte kendini yere bıraktı. Şu anda saha içinde tedavisi hala devam ediyor. Genç futbolcu şu anda doğruldu. Doktorlar, tedavisini sürdürüyor.
Galatasaray, Fraport TAV Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı, eski futbolcu Tugay Kerimoğlu, karşılaşmanın ardından maçı yorumladı.
Galatasaray, Fraport TAV Antalyaspor ile evinde 0-0 berabere kalırken zorlu İttifak Holding Konyaspor maçı öncesi 4 oyuncusunu kaybetti.
Galatasaray Yardımcı Antrenörü Levent Şahin, Süper Lig'in 16. haftasında 0-0 berabere kaldıkları Fraport TAV Antalyaspor maçını Omar Elabdellaoui için kazanmak istediklerini ancak bunu başaramadıkları için üzgün olduklarını söyledi.
Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray ile 0-0 berabere kalan Fraport TAV Antalyaspor'un teknik direktörü Ersun Yanal, defansif bir futbol sergilediklerini ve bundan sonra oyunun iki tarafını da iyi oynamaları gerektiğini söyledi.
Süper Lig'in 16. haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında İttifak Holding Konyaspor ile karşılaştı. Karşılaşma, Atakaş Hatayspor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.