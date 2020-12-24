Real Madrid galibiyet serisini sürdürüyor

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 57. dakikada Casemiro ve 90+3. dakikada Karim Benzema kaydetti.
Ligde art arda 5. galibiyetini alan Real Madrid, puanını 32'ye çıkararak, lider Atletico Madrid'in ardından averajla ikinci sırada yer aldı.
Ligde iki maçı eksik Atletico Madrid, şampiyonluk yarışında şimdilik avantajlı konumda bulunuyor.
Granada ise 21 puanla 7. sırada kaldı.
Real Madrid'in Brezilyalı forveti Rodrygo Goes, karşılaşmanın 35. dakikasında sağ bacak kaslarından sakatlık geçirerek oyundan çıktı.
Sedye ile ve gözyaşları içinde sahayı terk eden Rodrygo Goes'in sakatlığının derecesinin öğrenilmesi için 48 saat sonra sağlık testi yapılması öngörülüyor.
Yorumcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Başakşehir Fk karşısındaki 4-1'lik galibiyetini değerlendirdi.
Süper Lig'in 14. hafta maçında Fenerbahçe'nin konuğu Başakşehir.
Galatasaray Kulübü, hakem kararlarının tartışıldığı Fenerbahçe - Başakşehir maçı sonrasında flaş bir paylaşım yaptı.
Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, sahasında Medipol Başakşehir'i 4-1 mağlup etti. Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'nin Başakşehir'i 4-1 mağlup ettiği karşılaşma sonrası beraberlik golünü kaydeden Nazım Sangare'den açıklama geldi.
Fenerbahçe'nin Başakşehir ile oynadığı mücadelenin 15. dakikasında Luiz Gustavo'nun Hasan Ali Kaldırım'a yaptığı sert müdahale tartışma konusu oldu.