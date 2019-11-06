Real Madrid Galatasaray şifresiz canlı nereden izlenecek? Real Madrid Galatasaray saat kaçta?
Real Madrid Galatasaray şifresiz canlı nereden izlenecek? sorusu arama motorunda araştırılan konular arasında bulunuyor. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 4'üncü maçında Santiago Bernabeu Stadyumu'nda Real Madrid'e konuk oluyor. 3 puan almak için mücadele edecek olan Galatarasay İspanya'da bu kötü seriyi bozmak istiyor. Sarı-kırmızılı ekip, son antremanla hazırlıklarını tamamladı. Galatarasay taraftarları Real Madrid Galatasaray şifresiz canlı nereden izlenecek? sorusuna yanıt arıyor. İşte yanıtı..
Real Madrid Galatasaray şifresiz canlı nereden izlenecek? sorusu Cimbom taraftarları tarafından araştırılıyor. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında bugün deplasmanda İspanya'nın Real Madrid takımıyla karşılaşıyor. Alman hakem Felix Zwayer'in yöneteceği müsabakada Galatasaray, Real Madrid'i deplasmanda yenmenin hesaplarını yapıyor. Taraftlarlar nefeslerini tuttu. Real Madrid Galatasaray şifresiz canlı nereden izlenecek? sorusuna yanıt arıyor. İşte Real Madrid Galatasaray maçına ilişkin bilgiler..
REAL MADRID GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?
Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta mücadelesine sahne olacak Real Madrid Galatasaray maçı 6 Kasım Çarşamba günü TSİ: 23:00'te oynanacak
REAL MADRID GALATASARAY ŞİFRESİZ CANLI NEREDEN İZLENİR?
Real Madrid Galatasaray maçı beIN Sports HD1'den şifreli canlı yayınlanacak. Aksam.com.tr'den Real Madrid Galatasaray maçını canlı anlatımla izleyebilirsiniz.
GALATASARAY GRUPTAN NASIL ÇIKAR?
Galatasaray, 11 Aralık’ta Fransa’ya gittiğinde yüksek ihtimalle şu an 3. sıradaki Brugge’a 7 puan fark atan PSG, gruptan çıkmayı garantilemiş olacak. Eğer bu senaryo gerçekleşirse 3. sıradan Avrupa Ligi biletini, Real’in alacağı sonuçlara göre de küçük bir mucize gerçekleşirse üst tura çıkma şansını yakalayacak. Bir diğer ihtimalde ise 6 Kasım’da Madrid’i devirip Brugge ve PSG maçlarında alacağı 2 galibiyet ile rahatlıkla son 16’ya çıkabilecek.
REAL MADRİD MUHTEMEL 11'LER
Courtois
Carvajal,
Ramos,
Varane,
Marcelo;
Valverde,
Casemiro,
Kroos;
Hazard,
Benzema,
Rodrygo.
GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER
Muslera
Mariano,
Luyindama,
Marcão,
Nagatomo
N'Zonzi,
Seri,
Donk
Belhanda,
Babel
Andone
FALCAO REAL MAÇINDA VAR MI?
Teknik direktör Fatih Terim’in İspanya’da tedavi olacağını açıkladığı ve milli arada takıma dönmesi beklenen Radamel Falcao ise bu çalışmada yer almadı. Kolombiyalı golcü, Madrid kafilesinde yer alacak, ancak takım Türkiye’ye döndükten sonra rehabilitasyon sürecini İspanya’da geçirecek.
GALATASARAY’IN ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ
6 KASIM ÇARŞAMBA
TSİ 22.00 / PSG - Club Brugge
TSİ 23.00 / Real Madrid - GALATASARAY
26 KASIM SALI
TSİ 20.55 / GALATASARAY - Club Brugge
TSİ 22.00 / Real Madrid - PSG
11 ARALIK ÇARŞAMBA
TSİ 23.00 / PSG - GALATASARAY
TSİ 22.00 / Club Brugge- Real Madrid