Real Madrid Galatasaray şifresiz canlı nereden izlenecek? Real Madrid Galatasaray saat kaçta?

Real Madrid Galatasaray şifresiz canlı nereden izlenecek? sorusu Cimbom taraftarları tarafından araştırılıyor. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında bugün deplasmanda İspanya'nın Real Madrid takımıyla karşılaşıyor. Alman hakem Felix Zwayer'in yöneteceği müsabakada Galatasaray, Real Madrid'i deplasmanda yenmenin hesaplarını yapıyor. Taraftlarlar nefeslerini tuttu. Real Madrid Galatasaray şifresiz canlı nereden izlenecek? sorusuna yanıt arıyor. İşte Real Madrid Galatasaray maçına ilişkin bilgiler..

REAL MADRID GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta mücadelesine sahne olacak Real Madrid Galatasaray maçı 6 Kasım Çarşamba günü TSİ: 23:00'te oynanacak

REAL MADRID GALATASARAY ŞİFRESİZ CANLI NEREDEN İZLENİR?

Real Madrid Galatasaray maçı beIN Sports HD1'den şifreli canlı yayınlanacak. Aksam.com.tr'den Real Madrid Galatasaray maçını canlı anlatımla izleyebilirsiniz.

GALATASARAY GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

Galatasaray, 11 Aralık’ta Fransa’ya gittiğinde yüksek ihtimalle şu an 3. sıradaki Brugge’a 7 puan fark atan PSG, gruptan çıkmayı garantilemiş olacak. Eğer bu senaryo gerçekleşirse 3. sıradan Avrupa Ligi biletini, Real’in alacağı sonuçlara göre de küçük bir mucize gerçekleşirse üst tura çıkma şansını yakalayacak. Bir diğer ihtimalde ise 6 Kasım’da Madrid’i devirip Brugge ve PSG maçlarında alacağı 2 galibiyet ile rahatlıkla son 16’ya çıkabilecek.

REAL MADRİD MUHTEMEL 11'LER

Courtois

Carvajal,

Ramos,

Varane,

Marcelo;

Valverde,

Casemiro,

Kroos;

Hazard,

Benzema,

Rodrygo.

GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER

Muslera

Mariano,

Luyindama,

Marcão,

Nagatomo

N'Zonzi,

Seri,

Donk

Belhanda,

Babel

Andone

FALCAO REAL MAÇINDA VAR MI?

Teknik direktör Fatih Terim’in İspanya’da tedavi olacağını açıkladığı ve milli arada takıma dönmesi beklenen Radamel Falcao ise bu çalışmada yer almadı. Kolombiyalı golcü, Madrid kafilesinde yer alacak, ancak takım Türkiye’ye döndükten sonra rehabilitasyon sürecini İspanya’da geçirecek.

GALATASARAY’IN ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ

6 KASIM ÇARŞAMBA

TSİ 22.00 / PSG - Club Brugge

TSİ 23.00 / Real Madrid - GALATASARAY

26 KASIM SALI

TSİ 20.55 / GALATASARAY - Club Brugge

TSİ 22.00 / Real Madrid - PSG

11 ARALIK ÇARŞAMBA

TSİ 23.00 / PSG - GALATASARAY

TSİ 22.00 / Club Brugge- Real Madrid