Real Madrid Galatasaray maçı şifresiz mi, hangi kanalda? Real Madrid Galatasaray maçı saat kaçta?

Real Madrid Galatasaray maçı şifresiz mi, hangi kanalda? sorusu Galatasaraylılar ve futbolseverler tarafından araştırılmaya başladı. Real Madrid Galatasaray maçı ile Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda dördüncü hafta mücadelesi oynanacak. Türk Telekom'da oynanan ilk maçta rakibine 1-0 mağlup olan temsilcimiz, bu kez 3 puanı kazanan taraf olmak istiyor. Şampiyonlar Ligi'nin kritik mücadelesini kaçırmak istemeyenler Real Madrid Galatasaray maçı şifresiz mi, hangi kanalda? sorusunun yanıtı haberimizde..

REAL MADRID GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta mücadelesine sahne olacak Real Madrid Galatasaray maçı 6 Kasım Çarşamba günü TSİ: 23:00'de oynanacak

REAL MADRID GALATASARAY MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Real Madrid Galatasaray maçı beIN Sports HD1'den şifreli canlı yayınlanacak.

REAL MADRİD MUHTEMEL 11'LER

Courtois

Carvajal,

Ramos,

Varane,

Marcelo;

Valverde,

Casemiro,

Kroos;

Hazard,

Benzema,

Rodrygo.

GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER

Muslera

Mariano,

Luyindama,

Marcão,

Nagatomo

N'Zonzi,

Seri,

Donk

Belhanda,

Babel

Andone

FALCAO REAL MAÇINDA VAR MI?

Teknik direktör Fatih Terim’in İspanya’da tedavi olacağını açıkladığı ve milli arada takıma dönmesi beklenen Radamel Falcao ise bu çalışmada yer almadı. Kolombiyalı golcü, Madrid kafilesinde yer alacak, ancak takım Türkiye’ye döndükten sonra rehabilitasyon sürecini İspanya’da geçirecek.

İLK RAKİP REAL MADRİD

Galatasaray, 6 Kasım'da deplasmanda Real Madrid ile yapacağı maçta Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetini almak için mücadele edecek.

Uluslararası arenada çıktığı son 10 mücadelede "dalya" sevincine ulaşamayan sarı-kırmızılı ekip, İstanbul'da 1-0 yenildiği rakibini mağlup ederek, Avrupa kupalarında 100. galibiyeti elde eden ilk Türk takımı olmayı hedefliyor.

GOL YOLLARINDA ETKİSİZ KALDI

Galatasaray, Avrupa kupalarındaki son 10 maçta gol yollarında etkisiz bir görüntü çizdi.

Sarı-kırmızılı ekip, geçen sezon sahasında 3-0 kazandığı Lokomotiv Moskova maçından sonra çıktığı 10 karşılaşmada galibiyet yüzü göremedi. Galatasaray, söz konusu süreçte sadece 2 müsabakada rakip fileleri havalandırırken, 8 karşılaşmada gol atamadı.

Galatasaray, Avrupa kupalarındaki son 10 maçta 3 kez gol sevinci yaşarken, kalesindeki 12 gole engel olamadı.