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Real Madrid Final-Four'a yükseldi

Real Madrid Final-Four'a yükseldi

Real Madrid Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final üçüncü maçında deplasmanda Yunanistan'ın Panathinaikos ekibini 89-82 yenerek seride 3-0 öne geçti ve adını Dörtlü Final'e yazdırdı.

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Başkent Atina'daki Olimpiyat Merkezi'nde oynanan maçın ilk çeyreğini 23-18 önde geçen Real Madrid, soyunma odasına 41-36 geride gitti.

Çekişmeli geçen ve son çeyreğine 58-58 berabere gidilen mücadeleyi 89-82 kazanan İspanyol temsilcisi, seride durumu 3-0'a getirdi.

Dörtlü Final biletini alan ilk takım olan Real Madrid, yarı finalde, CSKA Moskova-Baskonia eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

 

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