Real Madrid Ferland Mendy'i transfer etti

Real Madrid, Eden Hazard ile patlama yaptığı transfer sezonunda şova Mendy ile devam etti.

İspanyol devinin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda #WolcomeMendy yazılarak resmen anlaşıldığı kamuoyuna duyuruldu.

6 YILLIK İMZA

Öte yandan Real Madrid'in, Lyon'dan kadrosuna kattığı Mendy'e 6 yıllık imza attırdığı belirtildi. İspanyol devi, Mendy için Fransız kulübüne 53 milyon euroluk bonservis bedeli ödeyecek.

HAZARD, JOVİC, MİLİTAO...

Real Madrid, La Liga'nın bitişinin ardından Chelsea'den Eden Hazard, Frankfurt'dan Luka Jovic, Porto'dan Eder Militao, Santos'tan Rodrygo'yu kadrosuna katmıştı.