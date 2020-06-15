Real Madrid, evinde Eibar'ı 3-1 yendi

SPOR GÜNDEMİ

Film Rize'de koptu! Film Rize'de koptu! Süper Lig'de üst üste üçüncü şampiyonluğunu hedefleyen Galatasaray, koronavirüs pandemisi nedeniyle yeniden başlayan Süper Lig'de Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. Maçta ilk 11'ler belli oldu. Bu zorlu mücadeleyi anbean AKŞAM Spor'dan takip edebilirsiniz.

Fernando Muslera sezonu kapattı! Fernando Muslera sezonu kapattı! Galatasaray'da sakatlanarak ambulansa alınan Fernando Muslera, kaval kemiğinde kırık şüphesiyle hastaneye götürüldü. (TRT SPOR)

Terim: ‘Pes etmeyeceğiz, sonuna kadar devam edeceğiz‘ Terim: ‘Pes etmeyeceğiz, sonuna kadar devam edeceğiz‘ Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, mağlubiyetin dışında çok fazla kayıplar yaşadıklarını belirtti.

Karaman: ‘Final niteliğinde maçlar oynayacağız‘ Karaman: ‘Final niteliğinde maçlar oynayacağız‘ Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray'ı sahasında 2-0 yenen Çaykur Rizespor'da teknik direktör Ünal Karaman, "Oyuncularım özverili çalışmalarının karşılığını aldı. Bu bizim için bir başlangıçtı. Final niteliğinde maçlar oynayacağız." dedi.

G.Saray'dan Muslera ve Andone açıklaması G.Saray'dan Muslera ve Andone açıklaması Galatasaray, Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Fernando Muslera'nın sağ tibia ve fibulasında kırık olduğunu açıklarken, Florin Andone'nin de sağ dizinde ileri derecede esneme olduğunu bildirdi.

Antep'te puanlar paylaşıldı Antep'te puanlar paylaşıldı Süper Lig'in 27. haftasında Gaziantep FK- MKE Ankaragücü karşılaşması 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.