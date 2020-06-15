Real Madrid, evinde Eibar'ı 3-1 yendi

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı yaklaşık 3 aylık aradan sonra La Liga başlarken, şampiyonluk yarışı veren Real Madrid, Eibar'ı konuk etti.
Karşılaşmaya hızlı başlayan eflatun-beyazlılar, Toni Kroos, Sergio Ramos ve Marcelo'nun golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde kapattı. Eibar, ikinci yarıda Pedro Bigas'ın golüyle farkı 2'ye indirse de ev sahibi ekip sahadan 3-1 galip ayrıldı.
Bu sonuçla puanını 59'a yükselten Real Madrid, lider Barcelona'nın (61 puan) ardından ikinci sıradaki yerini korudu. Eibar ise 27 puanla 16. sırada kaldı.
La Liga'nın 29. haftasında 16 Haziran'da Barcelona-Leganes, 18 Haziran'da da Real Madrid-Valencia maçları oynanacak.
REAL MADRİD İLK KEZ ALFREDO DI STEFANO STADI'NDA OYNADI
Santiago Bernabeu Stadı'nın genişletilmesi projesi kapsamında tadilatta olması nedeniyle sezonun kalan maçlarını antrenman tesislerinde bulunan Alfredo Di Stefano Stadı'nda oynama kararı alan Real Madrid, buradaki ilk müsabakasını Eibar önünde yaptı.
Real Madrid A Takımı, Alfredo Di Stefano Stadı'nda tarihindeki ilk resmi maçını oynarken, futbolcular ve teknik kadronun kampa girdikleri tesislerden yürüyerek stadyuma gelmeleri dikkati çekti.
Kovid-19 önlemleri kapsamında seyircinin alınmadığı 6 bin kapasiteli Alfredo Di Stefano Stadı, Real Madrid'in 3. ligde mücadele eden takımı Castilla ile alt yapıdaki diğer ekiplerinin maçlarına ev sahipliği yapıyor.
Süper Lig'de üst üste üçüncü şampiyonluğunu hedefleyen Galatasaray, koronavirüs pandemisi nedeniyle yeniden başlayan Süper Lig'de Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. Maçta ilk 11'ler belli oldu. Bu zorlu mücadeleyi anbean AKŞAM Spor'dan takip edebilirsiniz.
Galatasaray'da sakatlanarak ambulansa alınan Fernando Muslera, kaval kemiğinde kırık şüphesiyle hastaneye götürüldü. (TRT SPOR)
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, mağlubiyetin dışında çok fazla kayıplar yaşadıklarını belirtti.
Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray'ı sahasında 2-0 yenen Çaykur Rizespor'da teknik direktör Ünal Karaman, "Oyuncularım özverili çalışmalarının karşılığını aldı. Bu bizim için bir başlangıçtı. Final niteliğinde maçlar oynayacağız." dedi.
Galatasaray, Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Fernando Muslera'nın sağ tibia ve fibulasında kırık olduğunu açıklarken, Florin Andone'nin de sağ dizinde ileri derecede esneme olduğunu bildirdi.
Süper Lig'in 27. haftasında Gaziantep FK- MKE Ankaragücü karşılaşması 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.
Süper Lig'in 27. haftasında konuk ettiği MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kalan Gaziantep FK'nin teknik direktörü Marius Sumudica, istedikleri performansı sahaya yansıtamadıklarını söyledi.