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Real Madrid avantajını korudu

Real Madrid avantajını korudu

Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Real Madrid, konuk ettiği Panathinaikos'u 78-63 yenerek seride 2-0 öne geçti.

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Avrupa basketbolunun kulüp bazındaki en önemli organizasyonu THY Avrupa Ligi'nin play-off çeyrek final ikinci karşılaşmasında İspanya temsilcisi Real Madrid, Yunanistan'ın Panathinaikos takımını WiZink Center'da ağırladı.

Karşılaşmaya sert savunma yaparak başlayan ev sahibi Real Madrid, ilk çeyreğini 21-8 önde geçtiği mücadelenin devre arasına da 35-26 üstün girdi.

Aradaki skor farkını açarak üçüncü çeyreği 61-41 önde kapatan İspanya temsilcisi, mücadeleden ise 78-63 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın en skorer oyuncuları 13'er sayı kaydeden Real Madridli Facundo Campazzo ile Panathinaikoslu Deshaun Thomas oldu.

Bu sonuçla seride 2-0 önde geçen Real Madrid, üst tura çıkmak için önemli bir avantaj yakaladı. Toplam 3 galibiyete ulaşacak takımın Dörtlü Final'e kalacağı serinin üçüncü maçı, 23 Nisan Salı günü Yunanistan'da oynanacak.

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