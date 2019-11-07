Real Madrid: 6 Galatasaray: 0 maç sonucu...

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 4, 7 ve 90. dakikalarda Rodrygo, 14. dakikada penaltıdan Sergio Ramos ve 45 ve 81. dakikalarda Karim Benzema attı.

Bu sonucun ardından Real Madrid, 7 puana yükseldi. Galatasaray ise 1 puanda kaldı.

Grubun 5. maç gününde Real Madrid, sahasında PSG'yi ağırlayacak. Galatasaray ise Club Brugge'u konuk edecek.

FATİH TERİM'DEN İKİ DEĞİŞİKLİK

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 4. haftasında deplasmanda Real Madrid ile karşılaşan Galatasaray, İstanbul'daki ilk maça göre ilk 11'de 2 değişiklik yaptı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Real Madrid karşısında Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Seri, Feghouli, Babel, Andone ilk 11'ini sahaya sürdü. A Grubu'nda İstanbul'da 22 Ekim'de oynanan ve Real Madrid'in 1-0 kazandığı maça göre kadrosunda iki futbolcusunu değiştiren Terim, Donk ve Belhanda'yı yedeğe alarak yerlerine Lemina ve Feghouli'yi ilk 11'de kullandı.

Terim, ligde son oynanan Çaykur Rizespor maçında ilk 11'de şans verdiği Emre Mor ve Ömer Bayram'ı yedek kulübesine çekti. Sarı-kırmızılılarda Çaykur Rizespor maçında görev yapan oyunculardan Şener Özbayraklı sakatlığı nedeniyle, Ahmet Çalık ise UEFA listesinde olmadığı için karşılaşmanın kadrosunda yer almadı.

ZIDANE'DAN YİNE AYNI 11

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane ise İstanbul'da maça başladığı kadroda değişiklik yapmayarak, Courtois, Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo, Kroos, Casemiro, Valverde, Rodrygo, Hazard ve Benzema ilk 11'iyle sahaya çıktı.

Zidane, Real Betis ile 0-0 berabere kaldıkları son lig maçına göre ilk 11'de iki oyuncu değiştirerek, defansta Mendy ve orta sahada Modric'i yedeğe aldı.

PEREZ VE CENGİZ BİR ARADA

Maç günü Madrid'e gelen Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz de karşılaşmayı Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay ve Real Madrid Kulübü Başkanı Florentino Perez ile birlikte izledi.