Real Madrid 4 golle 3 puanın sahibi oldu

Real Madrid'i galibiyete taşıyan golleri Eden Hazard (40), Karim Benzema (45,90) ve Federico Valverde'den (54) geldi. Real Madrid'in ilk golünü atan Eden Hazard, bu sezon ilk kez maça 11'de başladı. Belçikalı, Real Madrid formasıyla 24. maçında 2. golünü kaydetti. Real'e transferinin ardından sakatlıklarla boğuşan Hazard ayrıca Eflatun Beyazlılar'la 392 gün sonra golle tanıştı.
Takımının 2 golünü atan Karim Benzema, Valverde'nin 54. dakikadaki golünün de asistini yaptı. Fransız oyuncu, bu sezon 9 maçta 4 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.
Real Madrid kaptanı Sergio Ramos ise La Liga'daki 500. maçına çıktı. Tecrübeli defans oyuncusu La Liga tarihinde 500. maçına çıkan 10. oyuncu oldu. Ramos ayrıca Manolo Sanchis (523) ve Miguel Soler'in (504) ardından 5. dalya yapan 3. defans oyuncusu unvanını elde etti. Brezilyalı defans oyuncusu ise Marcelo ise Real Madrid formasıyla 250. galibiyetini aldı.
Real Madrid bu galibiyetle puanını 16 yaptı ve maç fazlasıyla Real Sociedad'ın 2 puan önünde liderliğe yükseldi. Huesca ise küme düşme hattında ve 5 puanda kaldı.
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