Real Madrid - Atletico Madrid finali şifresiz kanaldan yayınlanacak

La Liga'nın 2 devi İspanya Süper Kupası için karşı karşıya geliyor.
Zidane ile daha önce büyük başarılar kazanan, bu sezon da yine İspanya Ligi'nde şampiyonluğa oynayan Real Madrid, takipçisi ve ezeli rakibi Atletico Madrid ile kupa için sahneye çıkacak.
Yıldızların dev randevusu 12 Ocak Pazar günü saat 21.00'de TRT SPOR'dan naklen yayınlanacak.
Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Takım Harcama Limitine uygulanan faiz oranına ilişkin itirazı, Tahkim Kurulu tarafından reddedildi.
Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu'nun Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin başvurularını reddetmesinin ardından federasyondan yeni bir açıklama geldi.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Olağanüstü Divan Kurulu'nda gündeme dair çarpıcı açıklamalar yaptı.
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulüp harcama limitlerinde yapılacak herhangi bir değişikliği kesinlikle karşı olduğunu, belirlenen kurallara harfiyen uyduklarını ve bunun için ağır bir bedel ödediklerini kaydetti.
İspanya Süper Kupası finalinde Real Madrid ile Atletico Madrid kozlarını paylaşacak. La Liga'nın iki devini karşı karşıya getiren mücadele 12 Ocak Pazar günü saat 21.00'de TRT SPOR'dan canlı yayınlanacak.
Bekleri Linnes ve Saracchi ile yenileyen, Babel’i gönderip Onyekuru’yu alan Aslan stoper transferi için de çalışıyor. Belhanda'nın satılmasını ve yeni 10 numara alınmasını da isteyen Fatih Terim çok agresif bir takım hedefliyor..
Savunmasına seviye atlatmak isteyen Bordo Mavililer, yıldızlara dikti: Mamadou Sakho ve Andrea Ranocchia... Fırtına, bu sezon kulüplerinde süre bulmakta zorlanan iki oyuncu için de harekete geçti, maliyet araştırmasına başladı.