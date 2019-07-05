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  3. Real Betis ve Alaves'in de istediği Mehmet Topal, Valladolid'e yakın

Real Betis ve Alaves'in de istediği Mehmet Topal, Valladolid'e yakın

Real Betis ve Alaves'in de istediği Mehmet Topal, Valladolid'e yakın

Beklenmedik şekilde Fenerbahçe ile yollarını ayıran Mehmet Topal Valladolid, Real Betis ve Alaves'ten birine imza atacak.

TM Dijital Haber Merkezi

Ani bir kararla Fenerbahçe’den ayrılan ve şu anda transfer görüşmeleri yapan Mehmet Topal’a 3 İspanyol kulübü talip oldu. Adı sık sık Süper Lig devleriyle anılsa da kariyerine yurtdışında devam etmek isteyen 33 yaşındaki orta sahanın Valladolid, Alaves ve R.Betis’le dirsek teması halinde olduğu öğrenilirken, Topal’ın Enes Ünal’ın da formasını giydiği Valladolid’e daha yakın olduğu belirtildi.

SERGİO GONZALEZ MEHMET TOPAL'I İSTİYOR

Geçtiğimiz sezon ligde kötü günler yaşamasına rağmen son 5 haftada 3 galibiyet alarak La Liga’da kalmayı garantileyen Sergio Gonzalez’in Mehmet Topal transferine olumlu yaklaştığı öğrenilirken, tecrübeli orta sahanın bonservisinin elinde olması Valladolid’in elini daha fazla rahatlattığı tahmin ediliyor.

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