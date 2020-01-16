Reading'in teklifini reddeden Tyler Blackett, adım adım Trabzonspor'a

Transfer çalışmalarını tam gaz sürdüren Trabzonspor’un gündemine önceki gün Tyler Blackett gelmişti.
İngiltere Championship’te Reading forması giyen 25 yaşındaki sol bek için İngiliz basını, Bordo-Mavili ekibin devrede olduğunu yazmıştı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından bir bomba iddia daha Ada basınına düştü. Edinilen bilgiye göre sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Blackett’a, 2.5 yıllık kontrat önerildiği ancak tecrübeli savunmacının bu teklifi reddettiği öğrenildi. Şimdi ise Blackett’in, Karadeniz ekibiyle anlaşabileceği öne sürülürken önümüzdeki günler içerisinde somut adımlar atılması bekleniyor.
(Fanatik)
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