RB Leipzig Dominik Szoboszlai'yi kadrosuna kattı

Salzburg'un Macar yıldızı Dominik Szoboszlai, 25 milyon Euro karşılığında RB Leipzig'e transfer oldu.
Yeni takımıyla 4.5 yıllık sözleşme imzalayan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon takımıyla çıktığı 21 maçta 9 gol üretti.
Adı Arsenal, Real Madrid ve Barcelona ile anılan Szoboszlai'yi yarışını kazanan Alman ekibi, Emil Forsberg, Dani Olmo, Christopher Nkunku ve Justin Kluivert gibi genç hücüm havuzuna yeni bir isim ekledi.
Leipzig, Bundesliga'da lider Bayer Leverkusen'in 1 puan gerisinde 3. sırada yer alıyor.
Fenerbahçe Kulübü Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, markalar dünyası ve spor sektörünün bir araya geldiği "Brand&Sport Summit 2020" organizasyonunda "AVIS ile Sahada Beraber Yolda Beraber" oturumuna katıldı.
Manchester United'ın golcüsü Edinson Cavani, Southampton maçının ardından yaptığı sosyal medya paylaşımı yüzünden İngiltere Futbol Kurumu (FA) tarafından 3 maç cezaya çarptırıldı.
Radamel Falcao'yu gözden çıkaran Galatasaray'ın Gent forması giyen Roman Yaremchuk için görüşmelere başlayacağı öne sürüldü.
DETAY
• 25 yaşındaki golcü, Sporting ve Roma'nın da transfer listesinde ilk sırada yer alıyor.
• Belçika Jupiler Pro Lig'de 13 maça çıkan Ukraynalı forvet 9 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
Fenerbahçe'de stoper bölgesinde Mauricio Lemos ve Marcel Tisserand ikilisinin hayal kırıklığı oluşturması, Sadık Çiftpınar'ın da geldiği günden bu yana beklentileri bir türlü karşılayamaması sonucu kıymete binen Serdar Aziz'e İzmir kulübü Göztepe'den sürpriz bir transfer teklifi geldi.
Uzun süredir Galatasaray'ın gündeminde olan Ahmed Musa'yla ilgili son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar yaptığı görüşmeler sonrası Nijeryalı futbolcuda önemli mesafe katetmişti ancak araya Fenerbahçe girince işler bir anda değişti. Sarı-Lacivertliler, Erol Bulut'un özellikle istediği Ahmed Musa'nın menajeriyle görüşerek resmi teklifini iletti.
Bayer Leverkusen, Fenerbahçeli milli futbolcu Ozan Tufan'ı gündemine aldı.
DETAY
• Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Christoph Daum'un oğlu Marcel devreye girdi.
• Bayer Leverkusen'in şef analisti olarak görev yapan Marcel, Ozan'ı Bundesliga'da oynaması için ikna etmeye çalışıyor.
• Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2023'te sona erecek Ozan Tufan, bu sezon sarı-lacivertli takımın formasıyla çıktığı 14 maçta 4 gol atarken 2 de asist yaptı.