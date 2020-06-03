Razvan Lucescu Belhanda'da ısrarcı

Rumen GSP kanalı Younes Belhanda'ya Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımını çalıştıran Razvan Lucescu'nun ilgi duyduğunu yazdı. Belhanda seviyesinde bir oyun kurucu ile çalışmak istediğini yönetim kuruluna ileten Lucescu'nun, babasının tanıdıkları vasıtasıyla Faslı yıldız için aldığı bilgialdığı belirtildi. Sarı-kırmızı camianın en çok tartışılan futbolcusu olan Belhanda daha önce tekliflerin geldiği ancak Fatih Terim'in kendisini bırakmadığını açıklamıştı. Bu sezon 25 maça çıkan Belhanda için 5 milyon euro talep ediliyor.
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Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Atletico Madrid'in Landry N'Guemo ve Bernard Mensah'ın bonservis sorunu sebebiyle kendilerini FIFA'ya şikayet ettiğini ve transfer yasağı cezası alabileceklerini söyledi.
Gelecek sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlamak isteyen Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler, Galatasaray'ın birkaç yıldır kadrosuna katabilmek için uğraş verdiği Trezeguet için İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapmaya hazırlanıyor. Başarılı futbolcunun menajeriyle temasa geçen Fenerbahçe yönetimi, oyuncunun 8 milyon Euro'luk bonservis bedelini 6 milyon Euro'ya çekmeye çalışıyor.
Yusuf'un ardından Abdülkadir Ömür de Fransa'ya gidebilir... Pandemi sürecini fırsat bilen Nice, 20 yaşındaki oyuncu için Trabzonspor'a 17 milyon Euro (128.3 milyon TL) önerdi. Fırtına bu teklifi reddetti ve kapıyı 25 milyon Euro'dan açtı. Pazarlıkların kıran kırana devam ettiği öğrenildi.
Bülent Uygun'un eski takımı Al Gharafa, Galatasaray'a Sofiane Feghouli transferi için kulüp tarihinin rekoru olarak kabul edilen 8 milyon euro önerdi.
Takımın 1 numaralı kalecisi olacağı bir takıma gitmek isteyen Uğurcan Çakır, Liverpool ve Tottenham'ın tekliflerine rağmen tercihini Sevilla'dan yana kullandı. Başarılı kalecinin bu kararı Trabzonspor yönetimini şaşırttı. Bordo-Mavililer, Uğurcan'ı Premier Lig ekiplerine satıp daha fazla gelir elde etmeyi planlıyordu.
Sezon sonunda takımdaki 4 kiralık yabancının (Onyekuru, Lemina, Seri, Andone) kontratı biterken, kiralık giden 4 yabancı (Maicon, Diagne, Babel, Ozornwafor) geri dönecek. En büyük sürpriz ise Belhanda'da yaşanabilir.
Eski Başkan Fikret Orman'ın "Gelmesini isterdim" dediği Arda Turan'ı veto eden Başkan Ahmet Nur Çebi, yöneticilere "Biz öze dönüş programına geçtik. Manasız işler mazide kaldı" dedi