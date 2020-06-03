Razvan Lucescu Belhanda'da ısrarcı

Rumen GSP kanalı Younes Belhanda'ya Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımını çalıştıran Razvan Lucescu'nun ilgi duyduğunu yazdı.

Rumen GSP kanalı Younes Belhanda'ya Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımını çalıştıran Razvan Lucescu'nun ilgi duyduğunu yazdı. Belhanda seviyesinde bir oyun kurucu ile çalışmak istediğini yönetim kuruluna ileten Lucescu'nun, babasının tanıdıkları vasıtasıyla Faslı yıldız için aldığı bilgialdığı belirtildi. Sarı-kırmızı camianın en çok tartışılan futbolcusu olan Belhanda daha önce tekliflerin geldiği ancak Fatih Terim'in kendisini bırakmadığını açıklamıştı. Bu sezon 25 maça çıkan Belhanda için 5 milyon euro talep ediliyor.

(Fotomaç)