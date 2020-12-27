Raymond Domenech 10 yıl sonra sahalara geri döndü

Kulüpten yapılan açıklamada, 68 yaşındaki Fransız teknik adamla sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Domenech, son olarak 2004-2010 yılları arasında Fransa Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü yapmıştı.
Olympique Lyon, Paris Saint-Germain, Bordeaux ve Strasbourg gibi takımlarda da görev alan Domenech, kulüp seviyesinde en son 1986'da Mulhouse'u çalıştırmıştı.
Fenerbahçe'de 3 futbolcunun koronavirüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Abdurrahim Albayrak, deplasmanda 2-0 kazandıkları Trabzonspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.
Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, Galatasaray karşısında alınan 2-0'lık yenilginin ardından açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'da Fatih Terim'in cezası nedeniyle Trabzonspor maçına takımın başında çıkan yardımcı antrenör Levent Şahin, Trabzonspor galibiyetini değerlendirdi, "Beklediğimizden daha kolay oldu" dedi.
Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ilk yenilgisini aldı.
Galatasaray'ın Faslı oyuncusu Belhanda, takımda kalmak istediğini açıkladı.