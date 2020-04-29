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aksam.com.tr
  • 29 Nisan 2020 Çarşamba 09:39
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  • 29 Nisan 2020 Çarşamba 09:39

Raul Meireles: 'Fenerbahçe'de zevk almıyordum'

Raul Meireles: 'Fenerbahçe'de zevk almıyordum'

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Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Raul Meireles çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sarı Lacivertli formayı giydiği dönemle ilgili konuşan Meireles, "Fenerbahçe'deki son 2 yılımda artık aynı tutkuyu, aynı coşkuyu hissetmemeye başladım. Kalkıp idmana gitmek istemiyordum.” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de 2012-2016 yılları arasında forma giyen eski futbolcu Raul Meireles, Porto’nun televizyon kanalına verdiği röportajda sarı lacivertli kulüpte geçirdiği sürede futboldan keyif almadığını dile getirdi.

Meireles o anlarını şu sözlerle dile getirdi:

“Fenerbahçe’deki son 2 yılımda artık aynı tutkuyu, aynı coşkuyu hissetmemeye başladım. Kalkıp idmana gitmek istemiyordum” ifadelerini kullanan Portekizli futbolcu şöyle devam etti: “Eşime futbolu bırakmayı düşündüğümü söylemeye başladım ve sonra da sakatlıklarım başladı, veda ettim.”

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