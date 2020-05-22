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aksam.com.tr
  • 22 Mayıs 2020 Cuma 15:21
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Rangnick Hakan'ı Milan'ın kahramanı yapacak

Rangnick Hakan'ı Milan'ın kahramanı yapacak

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Milan'ın teknik direktörlük koltuğuna oturması beklenen Ralf Rangnick, Hakan Çalhanoğlu'yu bırakmak istemiyor.

Eski günlerini mumla arayan Milan, yeniden Serie A'da rekabetçi bir ekip kurmak isterken teknik direktörlük için Ralf Rangnick ile prensipte anlaştı.

Alman teknik direktörle her konuda anlaşan Milan, corona virüs salgınından dolayı henüz resmi adımları atmadı. Ralf Rangnick ile yeniden yapılanmaya gidecek olan İtalyan ekibinde Alman teknik direktörün Hakan Çalhanoğlu konusundaki fikri de ortaya çıktı.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Hakan Çalhanoğlu ile sürekli iletişim halinde olan Rangnick, oyuncunun takımdan ayrılmasını istemiyor. İddiaya göre Rangnick, Hakan Çalhanoğlu'nun bir Milan kahramanına dönüşmesini öngörüyor. Alman çalıştırıcının planları dahilinde Çalhanoğlu'na güvence verdiği konuşuluyor.

Haberde ayrıca, Bundesliga'da son olarak RB Leipzig'i çalıştıran Ralf Rangnick'in o dönem Hakan Çalhanoğlu'nu yeniden Almanya'ya transfer etmek istediği ancak transferin gerçekleşmediği yer aldı.

(NTV Spor)

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