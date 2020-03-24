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aksam.com.tr
  • 24 Mart 2020 Salı 12:55
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  • 24 Mart 2020 Salı 12:55

Rangers ve Celtic'in ardından Milan da Caleb Ekuban'a talip oldu

Rangers ve Celtic'in ardından Milan da Caleb Ekuban'a talip oldu

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Trabzonspor'un Leeds United'dan 1 milyon Euro karşılığında bonservisini aldığı Caleb Ekuban'ın talipleri artıyor. İskoçya'nın ezeli rakipleri Rangers ve Celtic'in ardından İtalyan devi Milan da Ganalı yıldız için sıraya girdi.

Trabzonsporlu Caleb Ekuban için Avrupa'da transfer pazarı kızışıyor. Bordo mavili kulübe geldiği günden bu yana gösterdiği istikrarlı form grafiği ile alkışları toplayan yıldız futbolcu, attığı gollerle de takımına hayat veriyordu.

Trabzonspor'daki başarısını perçinleyerek bu kez adını Avrupa'nın önemli takımlarıyla yan yana yazdırmayı başaran Ekuban için dış basında neredeyse her gün bir transfer haberi gündeme gelirken, bu kez ortalığı kasıp kavuracak bir bilgiye yer verildi.

RANGERS 9 MİLYONU HAZIRLADI

Haberin detaylarında yer verilen bilgilerde, Glasgow Rangers'ın Ekuban için ilk resmi talip olacağı aktarıldı. İngiliz efsane Steven Gerrard'ın teknik direktörlüğünü üstlendiği mavi-beyazlılar, oyuncu için 9 milyon euroyu gözden çıkarttı.

2. ADAY CELTIC

İskoçya'nın bir diğer devi Celtic'in de Ekuban için devrede olduğu ve Trabzonspor'un Gana'lı yıldız için vereceği karara göre hareket edeceği belirtildi.

ASIL BOMBA MILAN!

Transfere dair verilen son bilgiyse İtalya'dan oldu. Lazio'nun Ekuban ile ilgilendiği bilinirken, bu yarışa Çizme'nin dev kulübü Milan'ın da girdiği ve oyuncu için nabız yokladığı aktarıldı.

Caleb Ekuban, bu sezon Trabzonspor formasıyla toplamda 25 müsabakada rol alırken 8 gol kaydetti ve 6 asiste imza attı. Öte yandan yıldız futbolcu 1505 dakika sahada kalarak istikrarlı bir görüntü sergiledi.

(Sabah)

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