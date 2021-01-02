  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 02 Ocak 2021 Cumartesi 17:54
  • |
  • Son Güncelleme:

Rangers, Old Firm derbisinde Celtic'i tek golle devirdi

Rangers, Old Firm derbisinde Celtic'i tek golle devirdi

Paylaş

İskoçka'nın en önemli maçı Glasgow derbisinde Glasgow Rangers, Celtic'i 1-0 yendi; şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj elde etti.

İskoçya'da Glasgow Rangers, Celtic için dramatik geçen derbiyi 1-0 kazandı. Liverpool efsanesi Steven Gerrard'ın çalıştırdığı Glasgow Rangers, bu galibiyetle 3 maç fazlası olmasına karşın ezeli rakibi ile arasındaki puan farkını 19'a çıkardı.

Sezona iyi başlayan; ancak ilerleyen haftalarda duraklama dönemine giren Celtic, için karşılaşmada talihsiz anlar yaşandı. Nir Bitton kırmızı kartla oyun dışı kalırken; ev sahibi ekibe galibiyeti getiren sayı Celtic'li Callum McGregor'un kendi kalesine attığı golle geldi.

Bu sezon sadece 1 maç kaybeden Glasgow Rangers, bu galibiyetle puanını 62'ye çıkardı. Üst üste 10. lig şampiyonluğu hesaplarıyla sezona başlayan lig ikincisi Celtic ise 43 puanda kaldı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Yeni Malatyaspor'dan korkutan haber
Yeni Malatyaspor'dan korkutan haber

Yeni Malatyaspor'dan korkutan haber

Doktorlardan Omar Elabdellaoui açıklaması
Doktorlardan Omar Elabdellaoui açıklaması

Doktorlardan Omar Elabdellaoui açıklaması

Gaziantep'e Erzurum'da son dakika penaltı şoku
Gaziantep'e Erzurum'da son dakika penaltı şoku

Gaziantep'e Erzurum'da son dakika penaltı şoku

Yusuf Yazıcı'dan 'Mirhan Bebek'e destek

SPOR GÜNDEMİ

Lider sahneye çıkıyor
Lider sahneye çıkıyor

Lider sahneye çıkıyor

2020'yi zirvede tamamlayan Aslan, bugün Antalya'yı konuk edecek. Futbolcular kazanarak galibiyeti Omar'a hediye etmeyi planlıyor.

Fenerbahçe'de ikinci harekat
Fenerbahçe'de ikinci harekat

Fenerbahçe'de ikinci harekat

Kanarya'nın Teknik Direktörü Erol Bulut'un raporunun masaya yatırılacağı zirvede takımdan gönderilecek isimler belirlenecek. Transferde ise stoper ve forvet hattına yapılacak takviye için adaylar belirlenecek.

Fenerbahçe'nin Max Kruse faturası belli oldu
Fenerbahçe'nin Max Kruse faturası belli oldu

Fenerbahçe'nin Max Kruse faturası belli oldu

Fenerbahçe'nin Max Kruse ile yaptığı anlaşmayı KAP'a bildirmemesi tartışılmıştı, detaylara ulaşıldı. Sarı-lacivertliler, karşılıklı anlaşma yoluna gittiği Alman oyuncuya 3 milyon 750 bin Euro, menajer ve avukatlara da 750 bin Euro olmak üzere toplam 4.5 milyon Euro (41 milyon TL) ödeme yaptı. Kruse'ye ödenen bedel 3.8 milyon Euro'nun altında kaldığı için KAP açıklaması yapılmadı.

Fenerbahçe Galatasaray'ı rahat devirdi
Fenerbahçe Galatasaray'ı rahat devirdi

Fenerbahçe Galatasaray'ı rahat devirdi

ING Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında oynanan derbide Fenerbahçe Beko, deplasmanda Galatasaray'ı 87-73 mağlup etti.

Mairus Sumudica'dan çok ilginç hakem açıklaması
Mairus Sumudica'dan çok ilginç hakem açıklaması

Mairus Sumudica'dan çok ilginç hakem açıklaması

Süper Lig'in 16'ncı haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la Gaziantep FK'nın Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynadıkları maç 1-1 eşitlikle sona erdi. Maçın ardından basın toplantısına katılan Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, hakeme yönelik sert eleştiride bulundu.

Beşiktaş transferde rotayı Ankara'ya kırdı
Beşiktaş transferde rotayı Ankara'ya kırdı

Beşiktaş transferde rotayı Ankara'ya kırdı

Beşiktaş, 5 Ocak'ta resmen başlayacak ara transfer için rotayı Ankara'ya kırdı. Galatasaray ve Trabzonspor'un yanı sıra Fransız Lille'in de istediği 22 yaşındaki orta saha Berat Özdemir için siyah-beyazlı yönetim Gençlerbirliği'nin kapısını çaldı
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.