Rangers, Old Firm derbisinde Celtic'i tek golle devirdi

İskoçya'da Glasgow Rangers, Celtic için dramatik geçen derbiyi 1-0 kazandı. Liverpool efsanesi Steven Gerrard'ın çalıştırdığı Glasgow Rangers, bu galibiyetle 3 maç fazlası olmasına karşın ezeli rakibi ile arasındaki puan farkını 19'a çıkardı.
Sezona iyi başlayan; ancak ilerleyen haftalarda duraklama dönemine giren Celtic, için karşılaşmada talihsiz anlar yaşandı. Nir Bitton kırmızı kartla oyun dışı kalırken; ev sahibi ekibe galibiyeti getiren sayı Celtic'li Callum McGregor'un kendi kalesine attığı golle geldi.
Bu sezon sadece 1 maç kaybeden Glasgow Rangers, bu galibiyetle puanını 62'ye çıkardı. Üst üste 10. lig şampiyonluğu hesaplarıyla sezona başlayan lig ikincisi Celtic ise 43 puanda kaldı.
2020'yi zirvede tamamlayan Aslan, bugün Antalya'yı konuk edecek. Futbolcular kazanarak galibiyeti Omar'a hediye etmeyi planlıyor.
Kanarya'nın Teknik Direktörü Erol Bulut'un raporunun masaya yatırılacağı zirvede takımdan gönderilecek isimler belirlenecek. Transferde ise stoper ve forvet hattına yapılacak takviye için adaylar belirlenecek.
Fenerbahçe'nin Max Kruse ile yaptığı anlaşmayı KAP'a bildirmemesi tartışılmıştı, detaylara ulaşıldı. Sarı-lacivertliler, karşılıklı anlaşma yoluna gittiği Alman oyuncuya 3 milyon 750 bin Euro, menajer ve avukatlara da 750 bin Euro olmak üzere toplam 4.5 milyon Euro (41 milyon TL) ödeme yaptı. Kruse'ye ödenen bedel 3.8 milyon Euro'nun altında kaldığı için KAP açıklaması yapılmadı.
ING Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında oynanan derbide Fenerbahçe Beko, deplasmanda Galatasaray'ı 87-73 mağlup etti.
Süper Lig'in 16'ncı haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la Gaziantep FK'nın Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynadıkları maç 1-1 eşitlikle sona erdi. Maçın ardından basın toplantısına katılan Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, hakeme yönelik sert eleştiride bulundu.
Beşiktaş, 5 Ocak'ta resmen başlayacak ara transfer için rotayı Ankara'ya kırdı. Galatasaray ve Trabzonspor'un yanı sıra Fransız Lille'in de istediği 22 yaşındaki orta saha Berat Özdemir için siyah-beyazlı yönetim Gençlerbirliği'nin kapısını çaldı