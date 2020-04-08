SPOR GÜNDEMİ

Beşiktaş'ta maaş operasyonu başlıyor! İsim isim o liste Beşiktaş'ta maaş operasyonu başlıyor! İsim isim o liste Koronavirüs sonrası duran futbol dünyası FIFA'nın, koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen liglerde futbolcu sözleşmeleri ile ilgili kararlarını açıkladıktan sonra tekrardan hareketlenmeye başladı. Beşiktaş yönetimi de futbolcularla indirim konusunda görüşmek için harekete geçiyor.

Mike Tyson'dan ilginç goril itirafı Mike Tyson'dan ilginç goril itirafı Ağır siklet eski boks şampiyonu Mike Tyson, verdiği demeçte ilginç bir itirafta bulundu. Eski ünlü boksör, New York'taki hayvanat bahçesinde bulunan bir gorille dövüşmek için bakıcısına 10 bin dolar rüşvet teklif ettiğini söyledi.

İtalyanlar flaş haber olarak geçti: İlk kurban Cengiz Ünder İtalyanlar flaş haber olarak geçti: İlk kurban Cengiz Ünder Dünya üzerinde koronavirüsten etkilenen ülkeler arasında ilk sıralarda yer alan İtalya'da futbol da olumsuz yönde etkilendi. Ülke basınında çıkan habere göre, salgının ekonomik etkilerini derinden hisseden Serie A devi Roma, ederi yüksek oyuncuları satma kararı aldı. Bu doğrultuda hareket eden başkent ekibi, listenin ilk sırasına Cengiz Ünder'i yazdı. Calciomercato, konuyla geçtiği haberde “Koronavirüsten etkilenen Roma'da ilk kurban Cengiz Ünder” ifadesini kullandı.

Serhat Akın'dan olay sözler Serhat Akın'dan olay sözler Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen ve taraftarın sevgilisi haline gelen Serhat Akın'dan Aziz Yıldırım itirafı geldi. Taraftarlar arasında "Kadıköy Boğası" lakabı ile anılan eski futbolcu, Aziz Yıldırım döneminde "Win Win" kampanyası olmazdı, kapının önünden geçirmezdi' dedi.

Beşiktaş Çekyalı orta saha ile anlaştı Beşiktaş Çekyalı orta saha ile anlaştı Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ligler ertelenirken, transfer iddiaları sürüyor. Beşiktaş'ın, Semih Kaya'nın takımı Sparta Prag'daki sözleşmesini fesheden Martin Hasek ile prensipte anlaştığı belirtildi.

İspanyol devi de maaş kesintisine gidiyor İspanyol devi de maaş kesintisine gidiyor İspanya'nın Real Madrid Kulübü, futbol ve basketbol A takımlarındaki sporcular, teknik adamlar ve çalışanların maaşlarının 2019-2020 sezonu sonuna kadar yüzde 10 ile yüzde 20 arasında düşürülmesi için anlaşmaya varıldığını açıkladı.