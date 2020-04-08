Kulüpten yapılan açıklamada, İskoçya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan liglerin iptal edilip edilmemesine ilişkin oylama yapılacağı hatırlatıldı.
İptal kararı çıkması halinde bazı kulüplerin "haksız şekilde" küme düşeceği ve bu durumun "nefret uyandırıcı" olduğu savunulan açıklamada, "Rangers, maçların tamamı oynandığında sezonun tamamlanmış sayılacağına inanmaktadır. Mevcut kurallarda radikal değişiklikler yapılmasına en güçlü şekilde karşı çıkılacaktır." ifadelerine yer verildi.
Rangers, Premiership'te 67 puanla ikinci sırada yer alırken, ligin iptali ve tescili halinde 80 puanlı lider Celtic şampiyon ilan edilecek.
Koronavirüs sonrası duran futbol dünyası FIFA'nın, koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen liglerde futbolcu sözleşmeleri ile ilgili kararlarını açıkladıktan sonra tekrardan hareketlenmeye başladı. Beşiktaş yönetimi de futbolcularla indirim konusunda görüşmek için harekete geçiyor.
Ağır siklet eski boks şampiyonu Mike Tyson, verdiği demeçte ilginç bir itirafta bulundu. Eski ünlü boksör, New York'taki hayvanat bahçesinde bulunan bir gorille dövüşmek için bakıcısına 10 bin dolar rüşvet teklif ettiğini söyledi.
Dünya üzerinde koronavirüsten etkilenen ülkeler arasında ilk sıralarda yer alan İtalya'da futbol da olumsuz yönde etkilendi. Ülke basınında çıkan habere göre, salgının ekonomik etkilerini derinden hisseden Serie A devi Roma, ederi yüksek oyuncuları satma kararı aldı. Bu doğrultuda hareket eden başkent ekibi, listenin ilk sırasına Cengiz Ünder'i yazdı. Calciomercato, konuyla geçtiği haberde “Koronavirüsten etkilenen Roma'da ilk kurban Cengiz Ünder” ifadesini kullandı.
Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen ve taraftarın sevgilisi haline gelen Serhat Akın'dan Aziz Yıldırım itirafı geldi. Taraftarlar arasında "Kadıköy Boğası" lakabı ile anılan eski futbolcu, Aziz Yıldırım döneminde "Win Win" kampanyası olmazdı, kapının önünden geçirmezdi' dedi.
Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ligler ertelenirken, transfer iddiaları sürüyor. Beşiktaş'ın, Semih Kaya'nın takımı Sparta Prag'daki sözleşmesini fesheden Martin Hasek ile prensipte anlaştığı belirtildi.
İspanya'nın Real Madrid Kulübü, futbol ve basketbol A takımlarındaki sporcular, teknik adamlar ve çalışanların maaşlarının 2019-2020 sezonu sonuna kadar yüzde 10 ile yüzde 20 arasında düşürülmesi için anlaşmaya varıldığını açıkladı.
İskoçya Birinci Futbol Ligi (Premiership) ekibi Rangers, liglerin şu anki haliyle tescil edilmesi yönünde alınacak bir karara karşı olduğunu duyurdu.