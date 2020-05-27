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aksam.com.tr
  • 27 Mayıs 2020 Çarşamba 19:25
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Rangers, Ianis Hagi'yi aldı

Rangers, Ianis Hagi'yi aldı

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Rangers, Gheorge Hagi'nin kendisi gibi futbolcu oğlu Ianis Hagi'nin sözleşmesinde yer alan satın alma opsiyonunun kullanıldığını ve Rumen oyuncu ile uzun süreli bir sözleşme imzalandığını açıkladı.

Rangers'tan yapılan açıklamada, satın alma opsiyonuyla Genk'ten kiralanan Ianis Hagi'nin bonservisinin alındığını ve genç oyuncu ile uzun süreli bir sözleşme imzalandığını duyuruldu.

İskoçya Ligi ekibinin sportif direktörü Ross Wilson 21 yaşındaki oyuncunun kariyerine Rangers'ta devam etmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Ianis'in kariyerine Rangers'ta devam etmeyi seçmesinden dolayı mutluyuz. Ianis ve temsilcileriyle birçok görüşme yaptım ve odaklandığı tek şeyin Rangers ile devam etmek olduğunu açıkça belirtti" dedi.

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