Rangers, Ianis Hagi'yi aldı

Rangers'tan yapılan açıklamada, satın alma opsiyonuyla Genk'ten kiralanan Ianis Hagi'nin bonservisinin alındığını ve genç oyuncu ile uzun süreli bir sözleşme imzalandığını duyuruldu.
İskoçya Ligi ekibinin sportif direktörü Ross Wilson 21 yaşındaki oyuncunun kariyerine Rangers'ta devam etmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Ianis'in kariyerine Rangers'ta devam etmeyi seçmesinden dolayı mutluyuz. Ianis ve temsilcileriyle birçok görüşme yaptım ve odaklandığı tek şeyin Rangers ile devam etmek olduğunu açıkça belirtti" dedi.
Ocak ayında yönetimin vetosu nedeniyle sarı-kırmızılı formasına kavuşamayan Arda Turan önümüzdeki dönem Galatasaray forması giymeye hazırlanıyor.
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, ezeli rakibi Beşiktaş'ın futbolcusu Dorukhan Toköz'ü gündemine aldığı iddia edildi.
TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Hastanesi Balıkesirspor'un futbolcusu Rahmi Anıl Başaran, Trabzonspor ile sözleşme imzaladı.
Gelecek sezon takım bütçesini aşağılara çekmeye hazırlanan Beşiktaş'ta takımın en çok kazanan ismi konumunda olan Domagoj Vida'nın satışına zorunlu yeşik ışık yakıldı.
Ezeli rakipler transferde de birbirlerine girdi... Fenerbahçe, Galatasarayla prensipte anlaşan DG Sivasspor'un flaş futbolcusu Mert Hakan Yandaş'ı kapabilmek için adeta kesenin ağzını açtı.
Galatasaray'ın sözleşme yenileme teklifini reddettiği için kadro dışı bırakılan ve sarı-kırmızılılarla sözleşmesi sona erecek olan genç yetenek Mustafa Kapı, Trabzonspor ile anlaştı.
Transferin gözdesi İrfan Can Kahveci kararını verdi. Genç oyuncu menajerine, yurt dışındaki teklifleri düşünmediğini belirtti ve iki kulübün anlaşması halinde Fenerbahçe formasını giymek istediğini söyledi. Sarı-Lacivertliler bonservis sorununu çözmek için arayışlara girdi.