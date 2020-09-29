Rangers, Galatasaray maçının taktik çalışmalarını tamamladı

UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü Ibrox Stadyumu'nda Galatasaray'ı ağırlayacak olan İskoç ekibinde son taktik çalışmalar gerçekleştirildi. Teknik direktör Steven Gerrard yönetimindeki takım gerçekleştirdiği pas, şut ve taktik çalışmalarda Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı. Yarın son kez hafif ter idmanı yapacak olan Rangers, kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak.
İÇ SAHA PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR
UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'nda Hollanda Willem'i 4-0'lık skorla geçerek play-off turunda Galatasaray'ın rakibi oldu. İskoçya Premiership'de 9 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlikle maç fazlasıyla Celtic'in önünde lider durumda bulunuyor. Ligde iç saha maçlarında bu sezon 4 karşılaşmada da gol yemeyen İskoç ekibi, 12 kez de fileleri havalandırdı. Rangers, 2 beraberliğini ise deplasmanda aldı.
İngiliz futbolunun dev isimlerinden Steven Gerrard ise Rangers teknik direktörü olarak yarın sabah TSİ 11.00'de basın toplantısı düzenleyecek.
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