Rangers, 114 yıllık tarihi rekora ortak oldu

Rangers, ligin 6. haftasında konuk olduğu Hamilton'ı 15. dakikada Ianis Hagi ve 20. dakikada James Tavernier'nin attığı gollerle 2-0 yendi.
İlk 6 haftada 16 puanla ligin zirvesinde yer alan Rangers, rakip fileleri 11 kez havalandırdı ve gol yemedi.
Bu performansıyla Rangers, Celtic'in 1906 yılında ele geçirdiği İskoçya'nın en üst düzey liginde ilk 6 hafta gol yememe rekoruna ortak oldu.
İngiliz basını, Beşiktaş'ın Ndiaye için Stoke City'ye 900 bin euro önerdiğini duyurdu.
İspanyol basını 2 gün içinde Lionel Messi'nin kararını açıklığa kavuşturacağını bildirdi. Barcelona'da panik var.
94. Gazi Koşusu bugün 17.15'te başlayacak
Fenerbahçe'nin efsane savunmacısı Diego Lugano, sarı-lacivertli kulübün yeni transferi vatandaşı Mauricio Lemos'u değerlendirdi.
Beşiktaş Davide Santon'u kiralamak, Roma ise oyuncuyu satmak niyetinde.
Medipol Başakşehir'de şampiyonluk yaşadıktan sonra Utrecht'e imza atan Elia, şampiyonluk sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdiği fotoğraf için Hollanda'da konuştu.