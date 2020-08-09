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aksam.com.tr
  • 09 Ağustos 2020 Pazar 19:43
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Ramon Calderon: "Bale'in yedek kalması utanç verici"

Ramon Calderon: "Bale'in yedek kalması utanç verici"

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Real Madrid'in eski başkanı Ramon Calderon, Gareth Bale'in yedek kalmasını "utanç verici" olarak değerlendirdi.

Real Madrid'in eski başkanlarından Ramon Calderon, Gareth Bale'nin süre almaması ile ilgili konuştu.

Sporx'te yer alan habere göre, eski başkan, Gallerli oyuncunun kenarda bırakılmasının üzücü ve utanç verici olduğunu söyledi.

Calderon, 2006-2009 yılları arasında Real Madrid'in başkanıydı

"HERHANGİ BİR TAKIMDA OYNAYABİLİR"

Calderon yaptığı açıklamada; "Çok üzücü. Gareth Bale gibi bir oyuncuyu yedek kulübesinde görmek utanç verici. Bence Gareth'in yetenekleri yerinde duruyor. Çok iyi bir futbolcu ve herhangi bir takımda oynayabilir. Real Madrid ve Bale'nin bu anlaşmazlığı çözmeleri gerek." dedi.

Gareth Bale, geçtiğimiz sezonda 16 maça çıktı ve bu maçlarda Real Madrid adına 2 gol - 2 asist kaydetti.

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