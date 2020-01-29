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  • 29 Ocak 2020 Çarşamba 08:00
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  • 29 Ocak 2020 Çarşamba 08:00

Rami'nin talibi artıyor

Rami'nin talibi artıyor

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KAYSERİSPOR ile oynanan kupa maçındaki performansıyla teknik heyetin gözüne giren Adil Rami’nin talipleri her geçen gün artıyor.

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3 MLS kulübü FC Dallas , Chicago Fire FC ve New York Red Bulls, tecrübeli savunmacıyı istiyor

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Rami'nin talibi artıyor
Rami'nin talibi artıyor

Rami'nin talibi artıyor

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