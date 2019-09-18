Rami'den Yanal'a: 'Oynamaya hazırım'

AKŞAM

F.BAHÇE’NİN Alanya mağlubiyetinde özellikle savunmada ve stoperde yaşadığı sıkıntı gün yüzüne çıktı. Hata üstüne hata yapan defans, 3 golü adeta Alanyaspor’a hediye etti. Zorunluluktan stoper oynayan ve ilk 3 haftada iyi bir performans gösteren Jailson, Alanya karşısında tam anlamıyla döküldü. Haliyle gözler de stoper Adil Rami’ye çevrildi. Tecrübeli oyuncu beINSPORTS Haber’e verdiği röportajda camiaya şu ifadelerle moral verdi: Çok güzel bir şehirdeyim. Gerçekten harika bir şehirdeyim. Harika bir havası var buranın. Fakat henüz İstanbul’u gezecek vaktim olmadı. Çünkü çok yoğun idmanlar yapıyorum.

TRAFiKTE BENi HATIRLAYACAKLAR

34 İstanbul’un plakası, bana bunu teklif ettiler ben de kabul ettim. Çünkü insanlar uyandıklarında, işlerine giderken bu plakayı gördüklerinde akıllarına ben geleceğim. Marsilya’da biraz problemli dönemlerim oldu. Ayrılmaya karar verdim ve menajerimle görüştükten sonra bu transfer başarıyla gerçekleşti. Şu anda görevimiz şampiyon olmak. Tabii ki de kendimizi geliştirmeliyiz. Azmim yerinde. Ben kendimi azimli hissediyorum.