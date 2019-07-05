Ralli heyecanı İstanbul'a taşınıyor

İstanbul Ticaret Odası ana sponsorluğunda Budget, Otokoç 2. El, Ford Otosan, ViaPort Marina, Sardunya, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu, Fora Araç Takip Sistemleri, Auto Club, Power FM, Tuzla Belediyesi ve Spor Toto tarafından desteklenen organizasyon, Şile ilçesine bağlı Ballıca, Göçbeyli, Oruçoğlu ve Bıçkıdere çevresindeki 107,19’u özel etap olmak üzere toplamda 238,73 kilometrelik toprak parkurda koşulacak

Aynı zamanda Türkiye Historic Ralli Şampiyonası ve Zafer Vatansever Ralli Kupası‘na da puan veren yarışta 6 Temmuz Cumartesi günü saat 12.30’da Tuzla’da bulunan ViaPort Marina’daki start seremonisinin ardından ekipler, 5 özel etabı geçerek ilk günü tamamlamış olacaklar. Yarışın ikinci günü olan 7 Temmuz Pazar ise ekipler ilk özel etap için saat 10.20’de servis alanından hareket edecekler ve 5 özel etabı geçtikten sonra saat 15.45’ten itibaren zorlu ralliyi tamamlayacaklar.

İlk 3 yarış sonunda Türkiye Ralli Şampiyonası’nda Castrol Ford Team Türkiye takımından Murat Bostancı-Onur Vatansever lider durumda yer alırken, Türkiye Ralli İki Çeker Şampiyonası’nda Fiat Motorsporları takımından Fatih Kara-Bilge Ayan, Türkiye Historic Ralli Şampiyonası’nda Uygar Birgili-Afşin Baydar ve Zafer Vatansever Ralli Kupası’nda da İlhan Mutluay-Cumhur Önder ekipleri ilk sırada bulunuyorlar.