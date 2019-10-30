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Rakipler ABD'den

Rakipler ABD'den

F.Bahçe ile ismi anılan Mesut Özil’e, MLS ekiplerinden DC United ve Inter Miami’nin talip olduğu bildirildi. The Guardian, Mesut’un 2 kulüpten birine gideceğini öne sürdü.

AKŞAM

ARSENAL’DE kötü günler geçiren ve devre arasında ayrılacağı iddia edilen Mesut Özil’in ismi Fenerbahçe’nin gündemindeydi. İngiliz basını, Arsenal’in oyuncunun 350 bin poundluk haftalığının bir bölümünü ödeyerek onu Fenerbahçe’ye kiralayacağını öne sürmüştü. Ancak The Guardian bir başka iddia ortaya attı. Arsenal’de mutsuz olan Mesut’un ara transferde ABD’de futbol oynayacağını bildirdi.

TARAFTAR ‘MESUT’ DİYOR

Haberde Mesut’a MLS ligi ekiplerinden DC United ve Inter Miami’nin talip olduğu, iki kulüp arasında oyununun tercih yapacağı öne sürüldü. Arsenal taraftarları ise takımın başarısız sonuçlar almasından sonra Teknik Direktör Emery’nin gönderilmesini, Mesut Özil’in ilk 11’e dönmesini istiyor. Bu konuda yönetime yoğun mesaj ve protestolar var.

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